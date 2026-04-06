Bolsa de estágio pode levar pais à malha fina do IR; veja quando declarar

Obrigatoriedade de declarar ocorre quando os rendimentos tributáveis ultrapassam R$ 33.888 no ano-base Crédito: Shutterstock

Durante o período de entrega da declaração do Imposto de Renda , que vai até o dia 29 de maio, uma dúvida comum envolve estudantes que recebem bolsa de estágio . Dependendo da situação, esses valores precisam ser informados à Receita Federal e, se forem omitidos, podem levar a declaração dos pais ou responsáveis à malha fina.

Pelas regras atuais do Imposto de Renda , a obrigatoriedade de declarar ocorre quando os rendimentos tributáveis ultrapassam R$ 33.888 no ano-base, o equivalente a cerca de R$ 2,8 mil por mês. Quem recebe abaixo desse limite, em geral, não precisa enviar a própria declaração.

Mesmo assim, a bolsa de estágio costuma ser classificada como rendimento tributável, já que envolve a prestação de atividades do estudante para uma empresa ou instituição. Por esse motivo, quando o estagiário é incluído como dependente, esses valores devem ser informados na declaração do responsável.

A legislação permite que estudantes universitários com até 24 anos sejam declarados como dependentes. Nesse caso, todos os rendimentos do jovem precisam ser somados aos do declarante. Se a bolsa de estágio não for informada, a Receita Federal pode identificar divergências nos dados e reter a declaração para análise, informa Eduardo Roelke, auditor fiscal da Receita no Espírito Santo.

O delegado-adjunto da Receita Federal em Vitória, Leonildo Soares Júnior, explica que a exceção é para estágio em Medicina, que, por determinação legal, faz o rendimento ser isento.

"Tem ainda uma situação de rendimentos não tributáveis, que ocorre quando o estagiário faz uma atividade não laborativa, como estágio em estudo e pesquisa, por exemplo", explica.

Atenção à declaração pré-preenchida

Especialistas também alertam para o uso da declaração pré-preenchida. Nem sempre os dados de rendimentos do dependente aparecem automaticamente no sistema, o que exige que o contribuinte confira as informações e faça o preenchimento manual, quando necessário.

"Por causa da proteção de dados, os rendimentos do filho não vão ser importados automaticamente para a declaração dele. Então, os dados precisam ser inseridos manualmente", lembra Soares Júnior.