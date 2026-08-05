Síndrome do mouse: 5 dicas para evitar dores nos ombros e nos cotovelos no home office

Segundo o ortopedista Maurício Raffaelli, a prevenção depende principalmente de mudanças simples na rotina de trabalho e da atenção aos primeiros sinais do corpo. “A dor relacionada ao trabalho diante do computador não deve ser vista como algo normal. Pequenas adaptações no ambiente, associadas a pausas e cuidados com a postura, podem evitar que um desconforto inicial evolua para uma lesão mais difícil de tratar”, explica.