Chuva de granizo atinge Jaguaré, Governador Lindenberg e São Mateus

Pelo menos três cidades das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo foram atingidas por tempestades com chuva de granizo na noite de terça-feira (16). Os fenômenos foram registrados em Governador Lindenberg, Jaguaré e São Mateus.
Apesar da intensidade dos temporais, as defesas civis municipais informaram que não houve ocorrências graves. Em Jaguaré, um imóvel foi parcialmente destelhado.
Veja as comunidades atingidas:
- Governador Lindenberg: Córrego Paraná, Córrego Bernabé, Córrego Sergipe e Córrego Moacir.
- Jaguaré: Nossa Senhora de Fátima, São João Bosco e Giral.
- São Mateus: Assentamento Córrego Grande.