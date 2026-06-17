AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tempo

Chuva de granizo atinge Jaguaré, Governador Lindenberg e São Mateus

Apesar da intensidade dos temporais, as defesas civis municipais informaram que não houve ocorrências graves

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 12:44

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

17 jun 2026 às 12:44

Pelo menos três cidades das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo foram atingidas por tempestades com chuva de granizo na noite de terça-feira (16). Os fenômenos foram registrados em Governador Lindenberg, Jaguaré e São Mateus


Apesar da intensidade dos temporais, as defesas civis municipais informaram que não houve ocorrências graves. Em Jaguaré, um imóvel foi parcialmente destelhado.

A residência fica localizada na comunidade de Giral
Destelhamento na comunidade de Giral, em Jaguaré Leitora | A Gazeta

Veja as comunidades atingidas:


  • Governador Lindenberg: Córrego Paraná, Córrego Bernabé, Córrego Sergipe e Córrego Moacir.

  • Jaguaré: Nossa Senhora de Fátima, São João Bosco e Giral.

  • São Mateus: Assentamento Córrego Grande.
O caso aconteceu na noite de terça-feira (16)
Chuva de granizo registrada em Jaguaré
 Leitor A Gazeta

Veja Também 

Imagem de destaque

Governo do ES lança aplicativo para consultar exames, vacinas e medicamentos pelo celular

IPAJM

Veja quem teve benefício suspenso pelo IPAJM no ES e como regularizar

Imagem de destaque

'Surreal': casal britânico em iate descreve susto com tiros de advertência de navio de guerra russo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jaguaré Governador Lindenberg Chuva no ES defesa civil São Mateus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Material apreendido durante a Operação Black Station
Empresário é preso com medicamentos emagrecedores ilegais em Vitória
Flores no Espírito Santo. Florada. Lavandário. Girassóis. Beijo.
Tempo frio abre temporada de cerejeiras, lavandários e até girassóis gigantes no ES
Daniel Vorcaro (à esq) e Ciro Nogueira (à dir) em Courchevel, nos Alpes franceses
Ciro Nogueira usou família, servidores e dinheiro vivo para ocultar mesada de Vorcaro, diz PF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados