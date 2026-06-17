Chuva de granizo atinge Jaguaré, Governador Lindenberg e São Mateus

Pelo menos três cidades das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo foram atingidas por tempestades com chuva de granizo na noite de terça-feira (16). Os fenômenos foram registrados em Governador Lindenberg, Jaguaré e São Mateus.





Apesar da intensidade dos temporais, as defesas civis municipais informaram que não houve ocorrências graves. Em Jaguaré, um imóvel foi parcialmente destelhado.