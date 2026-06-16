ES recebe alerta amarelo de tempestade e queda de granizo

Todas as cidades do Espírito Santo receberam um alerta amarelo de tempestade nesta terça-feira (16). O aviso, que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), já está em vigor e vale até o final da noite.





A previsão é de ventos intensos entre 40 e 60 km/h, chuva de até 50 milímetros por dia, além de queda de granizo. O risco de alagamentos é baixo.





A orientação é que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros através do 193.