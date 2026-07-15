Sentindo frio em casa? Veja os melhores aquecedores para comprar no inverno

Com a chegada do frio, nada melhor do que ter a casa quentinha e aconchegante. Mas na hora de escolher um aquecedor, a variedade de modelos pode confundir, pois cada tipo tem suas particularidades, sendo mais indicado para um ambiente ou necessidade específica.
Para te ajudar a tomar a melhor decisão e garantir um inverno confortável sem sustos na conta de luz, preparamos um guia sobre os principais aquecedores, especificando as diferenças e descobrindo qual se encaixa melhor no seu lar.
Aquecedores são necessários?
Antes de introduzir os modelos, ter um aquecedor em casa vai muito além do simples luxo de fugir do frio, é uma questão de bem-estar e até de saúde. Durante o inverno, manter a temperatura interna estável ajuda a prevenir doenças respiratórias, melhora a qualidade do sono e torna as tarefas do dia a dia muito mais agradáveis.
E a decisão de investir em um aparelho deve levar em conta o tamanho dos seus cômodos, o tempo que você passa em casa e, claro, o seu orçamento. Com isso, iremos apresentar os modelos de aquecedores que requerem atenção neste inverno.
Termoventilador
O modelo mais conhecido e geralmente o mais acessível. O termoventilador funciona como um ventilador, mas com uma resistência que aquece o ar e o espalha pelo ambiente.
É ótimo para aquecer rapidamente espaços pequenos, como um banheiro antes do banho, mas tende a ser um pouco barulhento e pode até vir a ressecar o ar. Ele é ideal para quem busca uma solução pontual e de baixo custo.
Aquecedor Elétrico Britânia 2 em 1, 2000w
WAP Aquecedor de Ar Elétrico Portátil AIR HEAT, 3 em
Aquecedor A Ar Mondial 2000W | Cinza/Branco, 220V, A-08
Aquecedor de cerâmica
Evolução do termoventilador, o aquecedor de cerâmica possui uma resistência envolta em placas de cerâmica, que aquecem e irradiam o calor de forma mais eficiente.
O aparelho aquece rápido, retém o calor por mais tempo, é mais silencioso e resseca menos o ar do que o termoventilador. Definitivamente é uma excelente opção para quartos e salas pequenas, oferecendo um calor mais confortável e constante.
Aquecedor Mondial Termo Ceramic 1500W | Preto/Prata, 220V, A-05
Aquecedor de Ar Elétrico Portátil WAP, 1500W, 220V
Ventilador de Ar Frio e Aquecedor TURU HOME Aquecedor Cerâmico PTC, 127V
Aquecedor a óleo
Um clássico para quem busca conforto e silêncio, o aquecedor a óleo aquece um óleo interno que circula pelas aletas do aparelho, irradiando calor para o ambiente. Embora demore um pouco mais para aquecer, ele mantém o calor por um longo período, mesmo depois de desligado, e não resseca o ar.
Ele é perfeito para uso prolongado em quartos durante a noite, pois proporciona um sono tranquilo e quentinho.
Aquecedor a Óleo Mondial 1500W | Preto/Prata, 220V, A-06
Aquecedor a Óleo Cadence 1500W AQC260 | 15m², Branco e Preto, 110V
Aquecedor Elétrico a Óleo Eos Comfort Heat Eaq02o 1500w Preto 220v
Aquecedor halógeno
Para quem busca um aquecimento mais direto e imediato, o aquecedor em questão utiliza lâmpadas halógenas que geram calor por irradiação, aquecendo diretamente as pessoas e objetos à sua frente. É uma opção econômica e aquece rapidamente, mas as grades podem ficar muito quentes, exigindo cuidado, e a luz emitida pode incomodar em ambientes escuros.
Aquecedor, Ab1200, 1200w, Branco, 110v, Britânia
Aquecedor Halógeno 1200W 110V
Aquecedor halógeno portátil 220V sistema de aquecimento rápido para sala escritório residencial lumiconfort
Aquecedor de quartzo
Similar ao halógeno, o aquecedor de quartzo também aquece por irradiação, utilizando tubos de quartzo. Ele é indicado para aquecimento rápido e direcionado em ambientes pequenos, funcionando de forma semelhante ao halógeno, mas com uma tecnologia ligeiramente diferente na geração do calor.
Aquecedor Quartzo MONDIAL Comfort Air III 900W | Branco/Cinza, 110V, A-16
Aquecedor Elétrico Shokki Compacto Quartzo Portátil 400W 800W | 2 Potências, Para Quarto Sala Escritório, Doméstico
VENTISOL AQUECEDOR DOMESTICO QUARTZO AQ02I-02 PRETO 220V
Aquecedor infravermelho
O aquecedor infravermelho é uma opção moderna e eficiente, pois emite ondas de calor que aquecem diretamente as superfícies e as pessoas, sem precisar aquecer o ar.
Além disso, é silencioso, não resseca o ambiente e pode ser usado até mesmo em áreas externas ou ambientes maiores, sendo uma solução de aquecimento muito eficaz e confortável.
Dr Infrared Heater DR-238 aquecedor de infravermelho de carbono externo
Powerscale Aquecedor Infravermelho 1500W com Controle Remoto
Paraheeter Aquecedor elétrico para ambientes externos
Aquecedor convector
O aquecedor funciona aquecendo o ar frio que entra por baixo do aparelho, que sobe aquecido e sai por cima, criando uma circulação natural. Ele é silencioso, seguro e distribui o calor de forma uniforme pelo ambiente.
Além disso, muitos modelos podem ser fixados na parede, otimizando o espaço e oferecendo um aquecimento constante e bem discreto, sendo uma ótima opção para quem não gosta de eletrodomésticos barulhentos ou que ocupam muito espaço.
Aquecedor Convector Elétrico de Ambiente Atlantic F119-2500W - C/Pés de Apoio
Aquecedor Elétrico EOS Comfort Heat com Painel Digital para Piso e Parede com Tecnologia Convector 1500w
Aquecedor de Parede Elétrico 2 em 1 com Timer 2000W 110v Aquecedor de Ambiente Convector Portátil para Ambiente Interno com Temporizador
Ar-condicionado com ciclo reverso
Embora seja um sistema fixo, o ar-condicionado com ciclo reverso é uma das formas mais eficientes de aquecer a casa, pois ele retira o calor do ar externo e o transfere para dentro do ambiente.
É um eletrodoméstico econômico a longo prazo, apesar do investimento inicial ser mais alto, além de ser uma solução completa para climatização, tanto no verão quanto no inverno.
Ar Condicionado Split Hi Wall Samsung WindFree AI Inverter 12.000 Btus Frio 220v R-32
Ar Condicionado Split Inverter Midea AI Ecomaster 9000 BTUs Frio 220V 38EZVCA09M5
Ar Condicionado Split Inverter TCL BreezeIN AI 12000 BTUs Frio 220V TAC-12CTG3-INV
Lareira elétrica
Por fim, para quem busca unir funcionalidade e estética, a lareira elétrica funciona como um aquecedor e ainda simula chamas, criando um ambiente acolhedor e charmoso. Além de não deixar de ser uma alternativa prática e segura às lareiras tradicionais, sem fumaça ou sujeira.
Lareira Elétrica de Chão Pequena de 16" - Aquecedor de Lareira Elétrica com Chamas 3D Realistas, Aquecedor Infravermelho Ambientes Internos, 750 | 1500 W, Proteção Contra Superaquecimento
Lareira A Vapor De Água Embutida, Chama Atomizada Realista, Elétrica, Com Controle Manual E Remoto, Cabo Alimentação 1,5 M, Tamanho: C 31,5 X L 7,87 8,27 Pol.
Dicas
Independentemente do modelo que você escolher, o mais importante é priorizar a segurança e o conforto da sua família. Lembre-se de sempre ler o manual de instruções, evitar o uso de extensões inadequadas e manter os aparelhos longe de materiais inflamáveis para evitar acidentes.
Com a escolha certa, você vai transformar sua casa em um verdadeiro refúgio contra o frio, aproveitando cada momento da estação com muito aconchego e tranquilidade.
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