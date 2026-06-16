Vale a pena comprar ar-condicionado no inverno? Especialista explica

Todo ano, perto do inverno, a mesma pergunta aparece: será que agora é o momento certo para comprar aquele ar-condicionado que você vem adiando? A lógica parece intuitiva: no frio, ninguém pensa em refrigeração, as lojas ficam com estoque parado e os preços caem. Mas será que isso é sempre verdade? Entenda como e quando comprar o seu.
A resposta honesta é: depende do ano. E há dados para provar isso.
Em 2023, um levantamento do Buscapé com mais de 500 lojas mostrou que alguns modelos chegaram a ficar 19% mais caros no inverno em relação ao verão anterior. Já em 2024, o mesmo Buscapé contou uma história diferente. O menor preço do ano foi registrado em julho, por R$ 1.240, com ticket médio de R$ 2.800, contra R$ 3.100 registrado em abril, confirmando uma tendência de queda contínua desde o outono.
Ou seja: o inverno pode sim ser uma oportunidade real para comprar um ar-condicionado, mas não é uma garantia automática. Veja as dicas do Clube A Gazeta:
Por que o preço do ar-condicionado tende a cair no inverno?
A necessidade de reduzir estoques, liberar espaço para novos produtos e manter o fluxo de vendas está por trás dos descontos e promoções que as lojas oferecem nessa época do ano. Entre junho e agosto, é comum encontrar descontos de 20% a 40% em modelos novos e até em linhas premium.
Há ainda um fator que quase ninguém calcula: o custo da instalação. No verão, os técnicos operam com agenda cheia. No inverno, você agenda com folga e, na maioria das vezes, consegue negociar melhores condições.
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Dica prática:
Antes de comprar, pesquise o histórico de preços do modelo específico no Buscapé ou no Zoom. Essas plataformas mostram o histórico de preços e permitem criar alertas para quando o valor atingir um determinado patamar.
Os melhores modelos para comprar agora
Com base nos modelos mais buscados e bem avaliados em 2026, separamos uma seleção por perfil. Todos disponíveis na Amazon e no Mercado Livre.
Para quem quer custo-benefício sem abrir mão da eficiência
O design dual inverter pode reduzir o consumo elétrico em até 40% em relação aos modelos convencionais. Para quem quer refrigeração confiável com conta de luz sob controle, essa tecnologia se tornou o padrão recomendado em 2026.
Midea Xtreme Save 9.000 BTUs Inverter Frio
Tecnologia inverter, operação silenciosa, filtro lavável e controle remoto com display digital. Indicado para quartos e home offices de até 20 m².
Ar-Condicionado Split HW Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect C 9.000 BTUs
Ar-Condicionado HW Inverter Hisense Eco Plus 9.000 BTUs Frio R-32
Modelo com tecnologia inverter e gás refrigerante R-32, que oferece maior eficiência energética e menor impacto ambiental. Conta com funções como modo sleep, timer e controle remoto, proporcionando mais conforto no dia a dia. Boa opção para quartos e escritórios de até 15 m².
Elgin Eco Inverter 12.000 BTUs Frio
Selo Procel A, modo eco e filtro antibacteriano. Custo-benefício consistente para famílias que usam o aparelho por longas horas. Indicado para salas de até 30 m².
Ar-Condicionado Inverter Elgin High Wall Eco Iii Wifi 12.000 Btus Frio 220v
Ar-Condicionado Janela Consul 10k Frio Eletrônico Ccb10f
Modelo de janela com painel eletrônico e ajuste preciso de temperatura. Conta com funções como timer, modo sono e controle remoto, oferecendo praticidade no uso diário. Boa opção para quem busca uma instalação mais simples em ambientes de até 15 m².
Ar-condicionado janela 10000 BTUs Consul frio com design moderno - CCB10FB 110V
Ar Condicionado Split Hi Wall TCL T-Pro 2.0 Inverter 12.000 Btus
Modelo com tecnologia inverter, que ajuda a reduzir o consumo de energia e mantém a temperatura mais estável. Possui funções como modo eco, turbo e controle remoto, além de operação silenciosa. Boa opção para quartos, salas e escritórios de até 20 m².
Ar-Condicionado Split Hi Wall TCL T-Pro 2.0 Inverter 12.000 Btus Frio 220v R-32
Para quem precisa de aquecimento também: modelos quente e frio
Para quem mora em região com invernos frios, o modelo quente e frio faz sentido prático. Comprado agora, o aparelho já entra em uso no modo aquecimento e estará pronto para o verão.
LG Dual Inverter Voice 12.000 BTUs Quente/Frio
Um dos modelos mais buscados da plataforma Buscapé, com preços mínimos registrados desde o início da estação de inverno de 2025. Controle por voz compatível com Alexa e Google Assistente, Wi-Fi nativo e operação silenciosa.
Ar-Condicionado Split Hi Wall TCL T-Pro 2.0 Inverter 12.000 Btus Frio 220v R-32
Samsung WindFree 12.000 BTUs Quente/Frio
Tecnologia WindFree distribui o ar de forma difusa, sem correntes diretas que causam desconforto. Conectividade SmartThings e design integrado.
Ar-Condicionado Split Hi Wall Samsung WindFree AI Inverter 12.000 Btus Frio 220v R-32
Daikin 12.000 BTUs Inverter Quente/Frio
Reconhecida por durabilidade e assistência técnica. Compressor inverter, filtragem de odores e particulados e fluido refrigerante R-32. Em 2026, especialistas recomendam evitar modelos novos com R-410A quando houver opção equivalente com R-32, considerado o futuro do setor.
Ar-Condicionado Split HW Inverter Daikin Full 12.000 BTUs R-32 Quente/Frio 220V
Antes de fechar a compra
BTUs certos para o ambiente: o cálculo básico é 600 BTUs por metro quadrado. Um quarto de 15 m² pede cerca de 9.000 BTUs; uma sala de 25 m² pede entre 12.000 e 18.000 BTUs.
Eficiência real: dois aparelhos "Classe A" podem ter desempenhos financeiros muito diferentes entre si. O que define o consumo real é o IDRS, Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal, adotado pelo Inmetro.
Fluido R-32: prefira modelos com esse gás em vez do R-410A. É mais eficiente e tem menor impacto ambiental.
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