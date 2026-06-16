AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Dicas de inverno

Vale a pena comprar ar-condicionado no inverno? Especialista explica

Os preços de ar-condicionado realmente caem no frio? A resposta não é simples, mas os dados mostram que junho e julho são, historicamente, o melhor momento para comprar. Veja os modelos mais indicados para cada perfil.

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 14:00

Públicado em 

16 jun 2026 às 14:00
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Saiba se compensa comprar ar-condicionado no invero. Fonte: Canva

Todo ano, perto do inverno, a mesma pergunta aparece: será que agora é o momento certo para comprar aquele ar-condicionado que você vem adiando? A lógica parece intuitiva: no frio, ninguém pensa em refrigeração, as lojas ficam com estoque parado e os preços caem. Mas será que isso é sempre verdade? Entenda como e quando comprar o seu.

A resposta honesta é: depende do ano. E há dados para provar isso.

Em 2023, um levantamento do Buscapé com mais de 500 lojas mostrou que alguns modelos chegaram a ficar 19% mais caros no inverno em relação ao verão anterior. Já em 2024, o mesmo Buscapé contou uma história diferente. O menor preço do ano foi registrado em julho, por R$ 1.240, com ticket médio de R$ 2.800, contra R$ 3.100 registrado em abril, confirmando uma tendência de queda contínua desde o outono.

Ou seja: o inverno pode sim ser uma oportunidade real para comprar um ar-condicionado, mas não é uma garantia automática. Veja as dicas do Clube A Gazeta:

Por que o preço do ar-condicionado tende a cair no inverno?

A necessidade de reduzir estoques, liberar espaço para novos produtos e manter o fluxo de vendas está por trás dos descontos e promoções que as lojas oferecem nessa época do ano. Entre junho e agosto, é comum encontrar descontos de 20% a 40% em modelos novos e até em linhas premium.

Há ainda um fator que quase ninguém calcula: o custo da instalação. No verão, os técnicos operam com agenda cheia. No inverno, você agenda com folga e, na maioria das vezes, consegue negociar melhores condições.

01

Dica prática:

Antes de comprar, pesquise o histórico de preços do modelo específico no Buscapé ou no Zoom. Essas plataformas mostram o histórico de preços e permitem criar alertas para quando o valor atingir um determinado patamar. 

Os melhores modelos para comprar agora

Com base nos modelos mais buscados e bem avaliados em 2026, separamos uma seleção por perfil. Todos disponíveis na Amazon e no Mercado Livre.

Para quem quer custo-benefício sem abrir mão da eficiência

O design dual inverter pode reduzir o consumo elétrico em até 40% em relação aos modelos convencionais. Para quem quer refrigeração confiável com conta de luz sob controle, essa tecnologia se tornou o padrão recomendado em 2026.

Midea Xtreme Save 9.000 BTUs Inverter Frio 

Tecnologia inverter, operação silenciosa, filtro lavável e controle remoto com display digital. Indicado para quartos e home offices de até 20 m². 

Ar-Condicionado Split HW Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect C 9.000 BTUs

Ar-Condicionado Split HW Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect C 9.000 BTUs

Ar-Condicionado HW Inverter Hisense Eco Plus 9.000 BTUs Frio R-32 

 Modelo com tecnologia inverter e gás refrigerante R-32, que oferece maior eficiência energética e menor impacto ambiental. Conta com funções como modo sleep, timer e controle remoto, proporcionando mais conforto no dia a dia. Boa opção para quartos e escritórios de até 15 m². 

Elgin Eco Inverter 12.000 BTUs Frio

Selo Procel A, modo eco e filtro antibacteriano. Custo-benefício consistente para famílias que usam o aparelho por longas horas. Indicado para salas de até 30 m². 

Ar Condicionado Inverter Elgin High Wall Eco Iii Wifi 12.000 Btus Frio 220v

Ar-Condicionado Inverter Elgin High Wall Eco Iii Wifi 12.000 Btus Frio 220v

Ar-Condicionado Janela Consul 10k Frio Eletrônico Ccb10f

Modelo de janela com painel eletrônico e ajuste preciso de temperatura. Conta com funções como timer, modo sono e controle remoto, oferecendo praticidade no uso diário. Boa opção para quem busca uma instalação mais simples em ambientes de até 15 m².

Ar condicionado janela 10000 BTUs Consul frio com design moderno - CCB10FB 110V

Ar-condicionado janela 10000 BTUs Consul frio com design moderno - CCB10FB 110V

Ar Condicionado Split Hi Wall TCL T-Pro 2.0 Inverter 12.000 Btus

Modelo com tecnologia inverter, que ajuda a reduzir o consumo de energia e mantém a temperatura mais estável. Possui funções como modo eco, turbo e controle remoto, além de operação silenciosa. Boa opção para quartos, salas e escritórios de até 20 m². 

Ar Condicionado Split Hi Wall TCL T-Pro 2.0 Inverter 12.000 Btus Frio 220v R-32

Ar-Condicionado Split Hi Wall TCL T-Pro 2.0 Inverter 12.000 Btus Frio 220v R-32

Para quem precisa de aquecimento também: modelos quente e frio

Para quem mora em região com invernos frios, o modelo quente e frio faz sentido prático. Comprado agora, o aparelho já entra em uso no modo aquecimento e estará pronto para o verão. 

LG Dual Inverter Voice 12.000 BTUs Quente/Frio

 Um dos modelos mais buscados da plataforma Buscapé, com preços mínimos registrados desde o início da estação de inverno de 2025. Controle por voz compatível com Alexa e Google Assistente, Wi-Fi nativo e operação silenciosa.

Ar Condicionado Split Hi Wall TCL T-Pro 2.0 Inverter 12.000 Btus Frio 220v R-32

Ar-Condicionado Split Hi Wall TCL T-Pro 2.0 Inverter 12.000 Btus Frio 220v R-32

Samsung WindFree 12.000 BTUs Quente/Frio

 Tecnologia WindFree distribui o ar de forma difusa, sem correntes diretas que causam desconforto. Conectividade SmartThings e design integrado.

Ar Condicionado Split Hi Wall Samsung WindFree AI Inverter 12.000 Btus Frio 220v R-32

Ar-Condicionado Split Hi Wall Samsung WindFree AI Inverter 12.000 Btus Frio 220v R-32

Daikin 12.000 BTUs Inverter Quente/Frio

Reconhecida por durabilidade e assistência técnica. Compressor inverter, filtragem de odores e particulados e fluido refrigerante R-32. Em 2026, especialistas recomendam evitar modelos novos com R-410A quando houver opção equivalente com R-32, considerado o futuro do setor.

Ar-Condicionado Split HW Inverter Daikin Full 12.000 BTUs R-32 Quente/Frio 220V

Ar-Condicionado Split HW Inverter Daikin Full 12.000 BTUs R-32 Quente/Frio 220V

Antes de fechar a compra

BTUs certos para o ambiente: o cálculo básico é 600 BTUs por metro quadrado. Um quarto de 15 m² pede cerca de 9.000 BTUs; uma sala de 25 m² pede entre 12.000 e 18.000 BTUs.

Eficiência real: dois aparelhos "Classe A" podem ter desempenhos financeiros muito diferentes entre si. O que define o consumo real é o IDRS, Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal, adotado pelo Inmetro.

Fluido R-32: prefira modelos com esse gás em vez do R-410A. É mais eficiente e tem menor impacto ambiental.

Veja Também 

Imagem de destaque

Limpar ar-condicionado reduz a conta de luz? Veja quando fazer manutenção

Imagem de destaque

Comprar ar-condicionado antes do verão é mais barato? Veja se vale a pena

Ícone Clube
Aproveite muitos descontos exclusivos. Confira os parceiros do Clube A Gazeta.
ACESSE AGORA

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria.

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Inverno Ar-condicionado Clube A Gazeta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

produção de bicicletas no PIM
Produção de bicicletas cresce 7,7% em maio e chega a 132.683 unidades fabricadas no ano
Imagem de destaque
Trump diz que Brasil é 'politicamente perigoso' e que 'querem prender Bolsonaro Jr.'
Javier Casademunt em Workshop no ES
Modelo de Barcelona pode ser inspiração para hub logístico tecnológico do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados