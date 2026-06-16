Vale a pena comprar ar-condicionado no inverno? Especialista explica

Todo ano, perto do inverno, a mesma pergunta aparece: será que agora é o momento certo para comprar aquele ar-condicionado que você vem adiando? A lógica parece intuitiva: no frio, ninguém pensa em refrigeração, as lojas ficam com estoque parado e os preços caem. Mas será que isso é sempre verdade? Entenda como e quando comprar o seu.



A resposta honesta é: depende do ano. E há dados para provar isso.



Em 2023, um levantamento do Buscapé com mais de 500 lojas mostrou que alguns modelos chegaram a ficar 19% mais caros no inverno em relação ao verão anterior. Já em 2024, o mesmo Buscapé contou uma história diferente. O menor preço do ano foi registrado em julho, por R$ 1.240, com ticket médio de R$ 2.800, contra R$ 3.100 registrado em abril, confirmando uma tendência de queda contínua desde o outono.



Ou seja: o inverno pode sim ser uma oportunidade real para comprar um ar-condicionado, mas não é uma garantia automática. Veja as dicas do Clube A Gazeta:

