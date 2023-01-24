Ar-condicionado: como escolher o modelo ideal e ainda economizar no verão

Ter um ar-condicionado econômico em casa é indispensável para quem procura fugir do calor e não quer uma surpresa desagradável na conta de luz. O uso do ar-condicionado durante o verão aumenta bastante por conta do calor nesta época do ano e com isso o uso da energia da casa ou apartamento também sofre um aumento. Mas qual modelo escolher e o que levar em consideração na hora de escolher qual aparelho levar e aonde instalar? A verdade é que a escolha do modelo ideal deve ser feita levando em conta algumas variáveis, como por exemplo: se o ambiente pega sol da tarde ou sol da manhã, a metragem do quarto, quais são as outras fontes de calor do local, entre outros. Além disso, levar em consideração as novas tecnologias dos aparelhos para a economia de energia. Em entrevista à CBN Vitória, o assessor de engenharia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), Igor Trancoso Dadalto, engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho, orienta sobre o assunto. Ouça a conversa completa!