Baralho cigano: veja quais cartas apontam traição no amor e como interpretá-las

Algumas cartas do baralho cigano costumam acender um alerta maior quando o assunto é fidelidade Crédito: Imagem: Desten | Shutterstock

O baralho cigano é conhecido por trazer respostas diretas e revelar situações que muitas vezes estão sendo sentidas intuitivamente. Em questões amorosas, algumas cartas podem indicar mentiras, segredos, instabilidade emocional e até sinais de traição — principalmente quando aparecem combinadas em uma tiragem.

Vale lembrar que nenhuma carta deve ser analisada isoladamente. O contexto da leitura, as cartas ao redor e a energia da situação fazem toda a diferença na interpretação. Ainda assim, algumas lâminas costumam acender um alerta maior quando o assunto é fidelidade. Confira!

1. A Cobra

A carta “A Cobra” costuma indicar jogos emocionais, desconfiança e até a presença de uma terceira pessoa interferindo no relacionamento Crédito: Imagem: Putu Agus Pradnyana | Shutterstock

“A Cobra” é uma das cartas mais associadas à traição no baralho cigano . Ela pode representar uma pessoa manipuladora, relações tóxicas, falsidade e situações escondidas. Em leituras amorosas, costuma indicar jogos emocionais, desconfiança e até a presença de uma terceira pessoa interferindo no relacionamento. Quando aparece próxima de cartas ligadas ao amor, como “O Coração” ou “A Aliança”, o alerta pode ser ainda mais forte.

2. A Raposa

A carta “A Raposa” pode apontar alguém agindo de forma calculista e omitindo informações Crédito: Imagem: Putu Agus Pradnyana | Shutterstock

“A Raposa” simboliza esperteza, estratégias escondidas e falta de sinceridade. No amor, ela pode apontar alguém agindo de forma calculista, omitindo informações ou tentando manipular a relação em benefício próprio. Essa carta também pode indicar alguém levando uma vida dupla ou escondendo intenções verdadeiras. É uma carta que pede atenção aos detalhes e aos sinais que estão sendo ignorados.

3. Os Ratos

A carta “Os Ratos” surge quando há algo corroendo a confiança do casal, trazendo insegurança e sofrimento silencioso Crédito: Imagem: Putu Agus Pradnyana | Shutterstock

“Os Ratos” representam desgaste emocional, ansiedade, perdas e situações que consomem a energia da relação aos poucos. Em algumas leituras amorosas , essa carta surge quando há algo corroendo a confiança do casal, trazendo insegurança e sofrimento silencioso. Embora nem sempre indique traição direta, pode mostrar mentiras constantes, desgaste causado por segredos e situações que minam a estabilidade emocional.

4. As Nuvens

A carta “As Nuvens” pode indicar falta de transparência, informações escondidas e dificuldade para enxergar a verdade dentro da relação Crédito: Imagem: Putu Agus Pradnyana | Shutterstock

A carta das “As Nuvens” fala sobre dúvidas, confusão emocional e situações nebulosas. Quando aparece em leituras amorosas, pode indicar falta de transparência, informações escondidas e dificuldade para enxergar a verdade dentro da relação. Ela costuma surgir em momentos em que a pessoa sente que existe algo errado, mas ainda não consegue compreender exatamente o que está acontecendo.

Interpretando essas cartas corretamente

No baralho cigano, o mais importante é analisar as combinações. Uma única carta não determina, sozinha, uma traição. Muitas vezes, essas lâminas também podem falar sobre inseguranças, medo de abandono, relações desgastadas ou falta de comunicação.