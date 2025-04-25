Roteiros de fé: explore os santuários e igrejas do Espírito Santo

Roteiros de fé pelo Espírito Santo Crédito: Giovana Duarte

Estamos em plena Festa da Penha, a maior festa religiosa, cultural e turística do Espírito Santo, além de ser a terceira maior festa mariana do Brasil! E aproveitando o tema, hoje vamos indicar roteiros de fé de Norte a Sul do Estado, para você conhecer, turistar e fortalecer sua fé.

1. Convento da Penha

Convento da Penha Crédito: Giovana Duarte

O nosso maior símbolo religioso, turístico e cultural é um passeio completo de fé, beleza e contemplação. O acesso ao Convento da Penha é feito pela Rua Vasco Coutinho, no bairro da Prainha, em Vila Velha.

A imagem original que deu origem a toda a história do Convento da Penha é a de Nossa Senhora da Alegria, a mesma imagem que o Frei Pedro Palácios encontrou no topo do morro. Para vê-la, basta observar o quadro na parede, à direita do altar, dentro da capela principal.

A entrada para o Convento da Penha é gratuita, e o horário de visitação é entre 6h30 e 16h, diariamente.

Para subir, as opções são a pé ou pelo serviço de vans que fazem o translado do portão do Convento até o Campinho, no alto da ladeira. A passagem de ida e volta pela van custa R$ 7 e apenas ida/apenas volta sai a R$ 5. A bilheteria fica no portão principal e aceitam PIX/Pic Pay.

Outra opção para subida ao Convento é o Trenzinho das Alegrias, que funciona apenas aos finais de semana por R$ 10 a subida e R$ 10 a descida.

A Ladeira da Penitência é outra forma de acesso, por onde os devotos costumam subir para pagar promessas ou mesmo aproveitar a vista por entre a mata.

O Convento da Pessoa possui uma pequena loja temática, além de um pequeno acervo histórico e também a Sala dos Milagres. Na loja há uma torneira onde os devotos podem pegar água benta.

2. Santuário de Aracuí

Santuário de Aracuí Crédito: Giovana Duarte

O Santuário de Aracuí fica em Castelo, no Sul do Estado. Segundo relatos, nele já teriam acontecido três aparições de Nossa Senhora Imaculada. Tudo começou com uma moça de Muriaé, Minas Gerais, que recebeu uma revelação sobre a aparição da Virgem na localidade. Então, um religioso de sua confiança esteve no local e pressentiu que algo realmente estava para acontecer. A revelação se confirmou e a primeira visão aconteceu às 15 horas do dia 13 de maio de 1994. Esta data é lembrada até hoje com uma missa que reúne milhares de fiéis todos os anos.

A santa já atraiu até gente famosa como o cantor Roberto Carlos, que recorreu ao local no dia 13 de maio de 1999 em busca do pedido de cura para sua esposa Maria Rita, que enfrentava um câncer. O cantor voltou três meses depois, em 13 de agosto, para agradecer os bons resultados do tratamento da esposa.

No local existe também uma nascente, cuja água é considerada pelos fiéis uma água especial e com poderes milagrosos. Com isto, muitos visitantes costumam levar um pouco para casa ou para amigos que estejam enfrentando dificuldades e problemas de saúde.

No Santuário estão expostos vários monumentos em mármore e a imagem de Cristo em um tablado de madeira, além da imagem da Imaculada e um terço gigante de madeira na árvore, onde teria acontecido o milagre. Fica aberto diariamente das 6h às 17h. Entrada gratuita. Para chegar, basta seguir de Conduru a Castelo, entrando à direita na placa que indica a entrada para o Santuário (na pracinha de Aracuí).

3. Santuário Nacional São José de Anchieta

Santuário de Anchieta Crédito: Giovana Duarte

O Santuário Nacional São José de Anchieta foi completamente restaurado em 2021 e hoje é um grande complexo cultural e turístico, além de religioso. Abrange o próprio Santuário, o Centro de Interpretação, uma loja e uma cafeteria. Nas grades externas os fiéis amarram fitinhas com pedidos, tal qual acontece na Igreja Nosso Senhor do Bonfim na Bahia.

Horários de funcionamento:

Santuário : diariamente das 08h às 18h (entrada gratuita)

: diariamente das 08h às 18h Centro de Interpretação : de terça a domingo das 9h às 12h e de 13h às 17h. Valor da entrada: R$ 6

: de terça a domingo das 9h às 12h e de 13h às 17h. Valor da entrada: R$ 6 Loja : diariamente das 9h às 12h e de 13h às 17h

: diariamente das 9h às 12h e de 13h às 17h Café: de terça a domingo de 14h às 20h

4. Santuário Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu

Santuário Nossa Senhora da Saúde em Ibiraçu Crédito: Giovana Duarte

Quando os imigrantes italianos chegaram ao Espírito Santo, alguns foram para a região de Ibiraçu e trouxeram consigo a devoção à Nossa Senhora da Saúde, construindo uma capela no meio da mata fechada na localidade de Aricanga. Uma das famílias trouxe na bagagem um quadro de Nossa da Saúde que foi colocado na capela, e que mais tarde foi substituído pela imagem que permanece até hoje.

O Santuário conta com a antiga capela, a nova igreja e uma estrutura com trilhas para a mata, com horário de visitação aberto todos os dias de 6h às 18h. Para chegar, basta passar o centro de Ibiraçu e seguir as placas indicativas, acompanhando as imagens pela estrada. Muitas histórias de curas e milagre são relatadas por quem coloca o nome no livrinho de pedidos de oração que fica na antiga capela.

5. Santuário Mãe Pelegrina, em Nova Venécia

Santuário Mãe Pelegrina em Nova Venécia Crédito: Giovana Duarte

A 8,6km do centro de Nova Venécia, na Área de Proteção Ambiental Pedra do Elefante, fica o Santuário Mãe Pelegrina, que além de uma gameleira centenária, possui uma escadaria de 365 degraus, um para cada dia do ano, que leva até uma pequena capela no alto de uma pedra. De lá se tem uma vista privilegiada de todo corredor ecológico da região da Pedra do Elefante.

Vários relatos contam que o santuário nasceu de um pedido realizado pela própria Nossa Senhora nos Anos 90, que apareceu para um grupo de fiéis que rezavam no local. Todo mês de maio acontece a peregrinação dos fiéis até o local, quando ocorrem missas especiais e celebrações.