Evento em Pedra Azul terá balão temático e voos simultâneos

Festival de balonismo contará com festa exclusiva para passageiros. Ainda há vagas disponíveis para a decolagem neste fim de semana

Publicado em 23 de maio de 2025 às 10:59

Festival de balonismo acontece nos dias 24 e 25 de maio, em Pedra Azul Crédito: Voe Pedra Azul

O céu da charmosa região de Pedra Azul, em Domingos Martins, será palco de um espetáculo raro neste fim de semana. Neste sábado (24) e domingo (25), um festival de balonismo reunirá cinco balões voando simultaneamente, um feito inédito no Espírito Santo. >

A programação promete encantar moradores e turistas logo nas primeiras horas da manhã de sábado e domingo, com decolagens a partir das 6h, direto do campo de futebol de Pedra Azul. No sábado, haverá ainda uma decolagem especial à tarde, às 16h, seguida por uma festa exclusiva para quem adquirir voos no fim de semana — com direito a música, gastronomia, espumante e um espetáculo noturno de night glow, quando dois balões permanecem no solo e iluminam o céu ao som de música.>

Estreia de balão temático

O destaque da comemoração será a estreia de um balão SHAPE, com formato diferenciado, ainda mantido em segredo pela empresa. Esse tipo de balão é conhecido mundialmente por encantar o público em festivais aéreos e promete ser uma das grandes atrações visuais do evento.>

Experiência completa

Com três balões próprios - sendo um com capacidade para até 20 pessoas e volume de até 10 mil metros cúbicos de ar quente. O passeio custa R$ 790 por pessoa e inclui não apenas o voo, que dura cerca de 40 minutos, mas também uma experiência completa de cerca de 2 horas, com traslado, café da manhã ou da tarde, e brinde com espumante. >

>

Ainda há vagas disponíveis para a decolagem de sábado à tarde e domingo, sujeitas a condições climáticas. A base de decolagem fica na movimentada Rota Vale da Pedra, atrás da Ronchi Beer - ponto já conhecido dos visitantes da região.>

Turismo em expansão

Criada em 2023, a Voe Pedra Azul é a primeira empresa de balonismo com prefixo capixaba e já realizou centenas de voos sobre a região, contribuindo diretamente para o fortalecimento do turismo de experiência no Espírito Santo.>

“Estamos muito felizes com esse marco. Mais do que vender voos, realizamos sonhos de infância e celebramos momentos únicos. O Espírito Santo está no caminho certo para se consolidar como um polo de turismo diferenciado, e Pedra Azul tem um papel fundamental nisso”, afirma André Leibel, um dos sócios da empresa.>

