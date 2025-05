Brasil no topo

Wagner Moura vence prêmio de melhor ator em Cannes por 'O Agente Secreto'

É a primeira vez que um brasileiro triunfa na categoria; Fernanda Torres e Sandra Corveloni já haviam sido laureadas

CANNES, FRANÇA - Wagner Moura foi eleito o melhor ator na 78ª edição do Festival de Cannes por sua performance em "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, neste sábado (25). É a primeira vez que um brasileiro vence o prêmio de interpretação masculina na competição principal do festival.>

"O Agente Secreto" foi bem recebido por críticos e jornalistas após sua estreia no festival, na semana passada, e era esperado que levasse algum prêmio para casa. No começo da tarde deste sábado, o longa já havia vencido o prêmio da Fipresci, a Federação Internacional de Críticos de Cinema.>

Mendonça Filho venceu o prêmio do júri no Festival de Cannes há seis anos, por "Bacurau". A láurea de agora encerra um ano histórico para o Brasil no evento, com recorde de profissionais no Mercado do Filme, área de negócios que elegeu o país como grande homenageado desta edição.>