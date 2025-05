Cinema brasileiro

'O Agente Secreto' vence prêmio da federação de críticos do Festival de Cannes

"Mergulha você em um mundo, o mundo do Brasil governado pelos militares em 1977 e o mundo das pessoas boas em tempos ruins", diz a justificativa do prêmio

Neste sábado, "O Agente Secreto" tem boas chances de vencer a Palma de Ouro. Seus principais adversários, de acordo com as avaliações de críticos e o burburinho até agora, são o iraniano "It Was Just an Accident", de Jafar Panahi, "Sentimentl Value", de Joachim Trier, e "Two Prosecutors", de Sergei Loznitsa.>