Cultura

Galeria do ES é selecionada para feira internacional de arte contemporânea em SP

Galeria Matias Brotas participa da ArPa após ser selecionada com projeto inédito, ao lado de grandes nomes da arte mundial

A galeria Matias Brotas Arte Contemporânea, sediada em Vitória, foi selecionada para participar da edição 2025 da ArPa – Feira de Arte de São Paulo, uma das mais relevantes do circuito artístico latino-americano. Única representante capixaba no evento, a galeria integra o setor principal da feira, com uma curadoria de obras inéditas de artistas brasileiros e internacionais, além de promover uma programação voltada ao diálogo entre arte, moda e arquitetura. >