Gelateria do ES inaugura primeira unidade nos Estados Unidos

Lawrence Cunha Ramos e Isabela Poubel Chieppe comanda a filial da Cremino, na Carolina do Sul. Crédito: Divulgação

A Cremino, tradicional gelateria capixaba com 13 anos de história, acaba de inaugurar sua primeira loja fora do Brasil. A nova unidade fica em Mount Pleasant, na Carolina do Sul. Reconhecida pela produção artesanal, ingredientes de altíssima qualidade e atendimento acolhedor, a Cremino leva agora seu verdadeiro gelato italiano aos paladares americanos.