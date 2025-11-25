Internacional

Wagner Moura samba com Kelly Clarkson na TV americana

Ator brasileiro está nos Estados Unidos divulgando "O Agente Secreto"

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:07

Wagner Moura samba no programa de Kelly Clarkson Crédito: Reprodução/NBC

Wagner Moura mostrou todo o seu molejo no programa de Kelly Clarkson, na emissora americana NBC. O astro de "O Agente Secreto" está nos EUA para divulgar o filme.

A apresentadora até arriscou uns passinhos, mas concluiu: "Não vou ficar tão sexy assim."

Na entrevista, Wagner lembrou que teve uma banda na adolescência chamada Sua Mãe. "Eu tinha 15 anos, então releve", disse ele, encabulado. "Temos alguns fãs ainda."

"Quero ver essa tatuagem. Espero que você tenha uma", brincou a apresentadora.

Kelly Clarkson foi uma cantora pop de sucesso no início dos anos 2000. Desde 2019 apresenta o The Kelly Clarkson Show na NBC.

