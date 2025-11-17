Torcida

Brasileiros invadem perfil do Oscar com comentários de apoio a Wagner Moura

No ano passado, fãs brasileiros também dominaram as publicações da Academia relacionadas à Fernanda Torres e o filme "Ainda Estou Aqui"

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 17:58

Wagner Moura em 'O agente secreto', de Kleber Mendonça Filho Crédito: Reprodução / Vitrine Filmes

Foto de Wagner Moura no perfil oficial do Oscar virou mais um caso clássico de "invasão brasileira" nos comentários de publicações da Academia. Postada nesta segunda (17) após o Governors Awards, a imagem do ator foi tomada por fãs e famosos do Brasil, que transformaram a seção de mensagens em torcida organizada pela indicação dele à estatueta.

Em pouco mais de uma hora, o registro já era o mais curtido e comentado entre todos os do evento, com mais de 23 mil comentários. "Pronto pra trazer outra estatueta pra gente", escreveu uma seguidora. "Já podemos sonhar??", perguntou outra, enquanto um "oscar winner" pipocava entre os comentários.

Famosos e colegas de elenco de Wagner em "O Agente Secreto", como Alice Carvalho também comentário demonstrando torcida pelo ator. "Vai, Waguito!", escreveu a atriz. Em outro, brincou: "O cheiro de lavanda exalando".

Daniela Mercury também comentou na publicação, assim como Renato Góes, que mandou um "Te liga, Academia", e a influenciadora Gabi Lopes, que deixou vários registros de apoio ao ator.

A foto foi feita no Governors Awards, cerimônia da Academia que distribui estatuetas honorárias. Entre cliques de estrelas de Hollywood, quem acabou puxando o engajamento foi justamente o brasileiro, que atravessa a temporada de premiações como um dos nomes mais observados.

Protagonista de "O Agente Secreto", escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2026. Wagner já abriu essa corrida com um troféu de peso. Ele venceu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes, em maio, quando o longa de Kleber Mendonça Filho foi exibido pela primeira vez. O diretor, que também esteve no Governors Awards, saiu de lá consagrado como Melhor Diretor na mesma edição de Cannes.

No ano passado, fãs brasileiros também dominaram as publicações da Academia relacionadas à Fernanda Torres e o filme "Ainda Estou Aqui".

