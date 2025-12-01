Cinema

Jonas Brothers revivem tensões familiares em filme natalino da Disney

Produção marca retorno ao cinema e precede 'Camp Rock 3'

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 09:36

Cena do filme 'Um Natal Bem Jonas Brothers', que estreou em novembro de 2025 no Disney Plus - Disney Crédito: Reprodução / Disney

Os irmãos brigam e a banda chega ao fim assim, de forma resumida, terminou a história dos Jonas Brothers em 2013. Eles só voltariam a se reunir seis anos depois. É justamente essa tensão que o filme "Um Natal Bem Jonas Brothers", da Disney, recupera ao misturar ficção e realidade.

Lançado em 14 de novembro apenas no streaming, o longa tem clima típico de "sessão da tarde" e traz os irmãos interpretando versões de si mesmos ao lado de seus pais, esposas e filhas. A partir dessa dinâmica, a narrativa se aproxima dos conflitos que marcaram a trajetória do trio.

No enredo, eles tentam deixar Londres rumo ao Nova York para passar o Natal com a família. No caminho, enfrentam uma série de obstáculos e, enquanto buscam chegar ao destino, também tentam restabelecer a conexão entre eles, não só como banda, mas como irmãos.

"Percebemos que precisávamos de um tempo separados para valorizar o que vivíamos juntos e lembrar onde está o vínculo em sermos irmãos, manter essas relações e criar memórias fora do trabalho", explica Joe sobre a separação do grupo em 2013, em conversa com jornalistas por videoconferência ao lado dos irmãos.

Ele diz que o rompimento tem algo semelhante ao filme. "Vemos nossos personagens passarem por essa jornada juntos, se vendo de uma maneira diferente, sendo solidários e compreendendo que algumas das coisas pelas quais passamos nos levaram até onde estamos", diz Joe.

O longa também brinca com piadas recorrentes sobre eles, como a ideia de que Kevin canta menos na banda. Na história, ele tenta confessar aos irmãos o desejo de ter um solo.

"É bom não se levar tão a sério. Eu, pessoalmente, gostei de interpretar uma versão exagerada de mim mesmo. É divertido explorar o lado fraternal. Às vezes, isso inclui brincar um com o outro ou se divertir um pouco", diz Kevin, que dias após a estreia, lançou seu primeiro single individual, "Changing", que mantém a sonoridade pop leve típica do grupo.

Com números musicais natalinos ao longo do filme, alguns fãs chegaram a compará-lo à série "Jonas", que teve duas temporadas, como se os personagens fossem versões adultas das figuras adolescentes que interpretavam no Disney Channel.

"Os roteiristas conseguiram capturar um pouco da nostalgia que talvez alguns fãs sintam ao assistir nossos programas de TV de antigamente. A rivalidade entre irmãos e o humor que conseguimos explorar um com o outro", diz Joe.

Essa volta à Disney também retoma uma parceria que marcou os anos 2010, quando o estúdio impulsionou o trio com a série "Jonas" e participações em "Hannah Montana".

Agora, embalados por essa onda de nostalgia, os irmãos estão em turnê pelos 20 anos de carreira e anunciaram a gravação de "Camp Rock 3". Eles até convidaram a cantora Demi Lovato para performar "This Is Me", clássico do primeiro "Camp Rock".

'Um Natal bem Jonas Brothers'

Quando Estreou na sexta-feira (14) no steaming

Classificação Não informada

Produção Estados Unidos, 2025

Direção Jessica Yu

