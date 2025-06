Natureza e aconchego: o charme escondido de São Roque de Maravilha, no ES

São Roque de Maravilha, em Alfredo Chaves. Crédito: Giovana Duarte

Se você procura o clima das montanhas com tranquilidade, ar puro, muito sossego e comida caseira no fogão à lenha minha dica hoje é colocar em seu roteiro a pequena localidade de São Roque de Maravilha, a 26 km do centro de Alfredo Chaves e a 12 km de Matilde.



A vila fica no meio de um vale com cachoeiras, agroturismo e hospedagens para passar dias de tranquilidade e calmaria, em um ritmo desacelerado e embalado pelo som dos pássaros e das águas. Em todo canto há avisos de que é proibido som alto, justamente para proporcionar a experiência de um contato mais próximo com a natureza.

Hospedagem e alimentação

Escolhi o Chalé da Criss para me hospedar por ter a possibilidade de permanecer até a segunda-feira, já que a maioria das hospedagens se encerram no domingo. Por se tratar de um chalé é preciso levar o que for consumir, mas escolhi fazer minhas refeições na Pousada Maravilha, que fica bem em frente. Minha hospedagem saiu a R$ 600 o final de semana, com o acréscimo de R$ 100 para a taxa pet (é preciso consultar a disponibilidade de receber o pet antes da reserva).

Chalé da Criss, em São Roque de Maravilha, em Alfredo Chaves. Crédito: Giovana Duarte

Na Pousada Maravilha são oferecidas todas as refeições, do café da manhã ao jantar. A comida é caseira, no fogão à lenha, e tudo é absolutamente saboroso! O almoço sai a R$ 49,90 para comer à vontade.

Artesanato e agroturismo

O Artes e Cultura, loja de artesanato e produtos da região da artesã Margarida Marotto, reúne itens de todos os artesãos da região de São Roque de Maravilha como licores, café, peças em crochê, lembranças e artes em madeira.

Carrefour da Roça, em São Roque de Maravilha, em Alfredo Chaves. Crédito: Giovana Duarte

Já o “Carrefour da Roça”, que é a Mercearia Maravilha, é uma vendinha de interior onde se encontra absolutamente tudo e também oferece produtos caseiros como queijo, massas e o melhor sacolé (ou chup chup) que já provei!

Cachoeira Maravilha

Uma das cachoeiras da região, com profundidade rasa e uma belíssima cascata de 40 metros entre a mata. Possui uma prainha onde é possível passar um dia tranquilo em meio à natureza, um verdadeiro oásis de paz e descanso.

São Roque de Maravilha, em Alfredo Chaves. Crédito: Giovana Duarte

