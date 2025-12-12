TV

Globoplay libera capítulos de novela gratuitamente devido a vendavais em SP

Mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem energia elétrica e poderão ficar em dia com as novelas

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 12:58

Conheça a família Boaz de Dona de Mim Crédito: Globo/ Léo Rosario

Devido aos vendavais que atingiram São Paulo e deixaram mais de 1 milhão de pessoas sem energia elétrica, a Globo disponibilizou gratuitamente os capítulos desta quarta-feira (10) de suas novelas na Globoplay.

Em uma postagem nas redes, a emissora informou que os capítulos estarão disponíveis para não assinantes. "Os vendavais que atingiram São Paulo no dia 11/12 deixaram milhares de pessoas sem luz e entendemos o impacto disso na rotina de todos."

"Por isso, os capítulos de ontem [10] das novelas da TV Globo estão liberados gratuitamente no Globoplay para não assinantes", declarou a Globo.

Até noite desta quarta, eram 2,2 milhões de clientes sem energia. De acordo com dados da Enel, atualizados às 14h44 desta quinta-feira (11), esse número diminuiu para 1,28 milhão. Equipes técnicas teriam trabalhado durante a madrugada para resolver a situação.

Só na capital paulista, são mais de 890 mil unidades consumidoras sem o serviço. Isso significa que quase 20% da cidade foi afetada, uma vez que a concessionária atende 5,8 milhões de imóveis no território.

Este vídeo pode te interessar