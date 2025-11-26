Sul do ES

As possíveis causas de desabamento de muro de contenção em Piúma

Crea-ES encontrou inconsistências entre projeto e obra realizados no local; Apenas uma família continua fora de casa após desabamento

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 17:40

Crea-ES fiscalizou local onde muro desabou em Piúma, no litoral Sul do ES Crédito: Divulgação/Crea-ES

Irregularidades foram encontradas na obra onde ocorreu o desabamento de um muro de contenção em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na segunda-feira (24). Após uma fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo na terça-feira (25), foi constatado que o projeto previa a construção de uma estrutura em concreto armado, mas o muro foi feito com blocos de concreto e sem a realização de etapas obrigatórias.

Além disso, os técnicos verificaram que em parte da estrutura desabou havia tipos de solo que acumulam muita água, sendo que a drenagem não foi realizada corretamente, fatores que podem ter contribuído para o deslizamento. Após consulta ao sistema do Conselho, foi constatado ainda que a obra foi terceirizada a uma empresa sem registro no Crea-ES.

Devido às irregularidades, foram aplicadas multas de R$ 2.722,72 para a construtora responsável pela obra e de R$ 816,81 para uma empresa de sondagens e fundações que também atuou na construção. Os autuados têm 10 dias para regularizar, pagar a multa ou recorrer dela. Os nomes das empresas foram mantidos em sigilo pela autarquia.

Por meio de nota, a Prefeitura de Piúma disse nesta quarta-feira (26) que a área continua totalmente interditada por segurança. Apenas uma família, moradora de um dos três imóveis que tiveram suas estruturas danificadas pelo desabamento, permanece fora de casa. Os moradores foram imediatamente realocados para um hotel, onde seguem recebendo suporte, e uma equipe da prefeitura ficou encarregada de retirar os pertences deles de dentro da casa atingida.

