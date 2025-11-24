Muro desaba e assusta moradores em Piúma

Um muro em obras desabou e assustou moradores em um trecho da Rodovia Carlos Lindenberg, próximo ao Centro de Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (24). Imagens registradas por pessoas que estavam no local mostram (veja acima) o momento em que a construção estava prestes a cair. Um homem grita para que os trabalhadores deixassem o local. Logo após, o muro cai.

O repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, apurou que, devido ao barulho, moradores da região pensaram que havia ocorrido um acidente de trânsito, mas depois perceberam que foi a queda da obra. Um morro que fica ao lado do muro que caiu está interditado para pedestres e carros.

A Defesa Civil Municipal foi acionada por volta das 15h e esteve no local para apurar os impactos causados. Um laudo técnico será registrado para avaliar o que causou o desabamento.

Em nota, a Prefeitura Municipal disse que a obra e o terreno são propriedade particular. No entanto, apesar de estar regularizada, a construção realizada no local não corresponde com o projeto autorizado. Uma casa foi afetada pelo desabamento, mas estava vazia no momento, sendo que família moradora do imóvel será assistida pela prefeitura.