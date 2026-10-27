Jay-Z será atração do show do intervalo do Super Bowl 2027

A participação marca a estreia do artista como atração principal do espetáculo, depois de anos envolvido nos bastidores da produção. Em comunicado, o músico relacionou a oportunidade à trajetória iniciada com o álbum Reasonable Doubt, lançado em 1996.



“De Reasonable Doubt ao palco do show do intervalo do Super Bowl, tem sido uma grande jornada”, declarou. “Trinta anos de música, trabalho e cultura no maior palco do mundo. Esta trajetória continua sendo a realização de um sonho.”





O anúncio encerra dias de especulações sobre a presença do rapper no evento.