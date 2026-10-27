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Super Bowl

Jay-Z será atração do show do intervalo do Super Bowl 2027

Rapper vai se apresentar no evento esportivo em fevereiro, na Califórnia; anúncio ocorre após o encerramento da turnê que celebrou seus 30 anos de carreira
A Estadão Conteúdo

A Estadão Conteúdo

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 09:49

Jay-Z será a atração principal do show do intervalo do Super Bowl LXI, em fevereiro de 2027
Jay-Z será a atração principal do show do intervalo do Super Bowl LXI, em fevereiro de 2027 Reprodução/Instagram/@applemusic

A participação marca a estreia do artista como atração principal do espetáculo, depois de anos envolvido nos bastidores da produção. Em comunicado, o músico relacionou a oportunidade à trajetória iniciada com o álbum Reasonable Doubt, lançado em 1996.


“De Reasonable Doubt ao palco do show do intervalo do Super Bowl, tem sido uma grande jornada”, declarou. “Trinta anos de música, trabalho e cultura no maior palco do mundo. Esta trajetória continua sendo a realização de um sonho.”


O anúncio encerra dias de especulações sobre a presença do rapper no evento.

Parceria com a NFL começou em 2019

A Roc Nation passou a atuar como parceira estratégica da NFL em 2019, colaborando na produção e na orientação artística das apresentações musicais da liga. A primeira edição do Super Bowl realizada sob essa parceria foi a de 2020, quando Shakira e Jennifer Lopez comandaram o show do intervalo. 


Na época, Jay-Z havia demonstrado resistência à possibilidade de se apresentar no evento. Segundo uma declaração anterior do rapper, ele disse a Goodell que, se a proposta da parceria fosse fazê-lo cantar no Super Bowl, a conversa poderia terminar ali.

A mudança de posição acontece após décadas de carreira e poucos lançamentos solo recentes. O último álbum solo de estúdio do artista, 4:44, chegou ao público em 2017. No ano seguinte, ele lançou com a mulher, Beyoncé, o álbum colaborativo Everything Is Love, creditado ao duo The Carters.


No último fim de semana, o rapper encerrou a turnê Jay-Z 30, com apresentação no próprio SoFi Stadium. A série de shows também passou por Nova York e Londres.

Carreira reúne 25 prêmios Grammy

Nascido Shawn Carter, Jay-Z soma 25 prêmios Grammy e 89 indicações. Entre seus álbuns mais conhecidos estão Reasonable Doubt, The Blueprint e The Black Album. Seu repertório inclui músicas como Hard Knock Life (Ghetto Anthem), 99 Problems e Empire State of Mind, parceria com Alicia Keys.


Lançado em 1996, Reasonable Doubt entrou para o Grammy Hall of Fame em 2025. O artista também se tornou o primeiro rapper a integrar o Songwriters Hall of Fame, em 2017, e passou a fazer parte do Rock and Roll Hall of Fame, em 2021.


Além da música, Jay-Z construiu uma trajetória nos negócios. Ele foi um dos fundadores da gravadora Roc-A-Fella Records e criou a Roc Nation em 2008. A empresa expandiu suas atividades para áreas como gestão de artistas e atletas, publicação musical e entretenimento.

Bad Bunny comandou a edição anterior

Na edição de 2026, o show do intervalo teve como atração principal Bad Bunny. O cantor porto-riquenho recebeu convidados como Lady Gaga, Ricky Martin, Karol G, Cardi B e Young Miko, além de participações de Jessica Alba e Pedro Pascal.


Após a apresentação, as músicas do artista registraram aumento expressivo de reproduções em plataformas de streaming e de presença em playlists.


Ao longo dos anos, o palco do Super Bowl também recebeu nomes como Beyoncé, Kendrick Lamar, Rihanna, The Weeknd, Michael Jackson, Madonna, Coldplay e Bruno Mars.

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