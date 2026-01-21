CEO de gigante europeu parceiro da Imetame em porto diz a que veio, em Vitória

Obras do cais do Porto da Imetame, em Aracruz. Crédito: Abdo Filho

"Isso aqui é o início de um compromisso com o Brasil. Estamos há muito tempo aqui no país, mas com a HGT (Hanseatic Global Terminals), com um terminal portuário, é a primeira vez. Queremos uma parceria de longo prazo. Temos expertise, força financeira e encontramos um ótimo parceiro para fazer acontecer. Faremos um complexo em Aracruz que entregará todos ou quase todos os serviços ofertados pela Hapag-Lloyd (um dos cinco maiores armadores do mundo). Teremos conexões confiáveis e de qualidade com Ásia, Europa, América e África. O Espírito Santo, com um terminal de contêineres com 17 metros de profundidade, terá capacidade para receber os maiores navios de contêineres do mundo e vai se transformar em um importante hub nacional e continental de cargas", disse Dheeraj Bhatia, CEO da HGT e integrante do Conselho de Administração da Hapag-Lloyd, em um concorrido evento realizado, na noite de terça-feira (20), em Vitória, quando foi apresentado o Hanseatic Global Terminals Aracruz, terminal de contêineres do Porto da Imetame.

"O projeto de contêineres acabou ficando muito maior do que imaginávamos originalmente. Fechada a parceria com a Hapag-Lloyd, operadora de ponta no mundo, vamos agilizar a compra dos equipamentos necessários e o andamento das licenças e autorizações que ainda faltam. As obras do complexo estão adiantadas, o primeiro navio, que será de carga geral, deve atracar entre o final de 2026 e começo de 2027. O terminal de contêineres estará pronto para funcionar no começo de 2028", disse Etore Cavallieri, dono da Imetame e idealizador do porto de Barra do Riacho.

Até 2030, o objetivo da HGT é movimentar 1,2 milhão de TEUs (unidade de medida para calcular o volume de um contêiner) por ano no Hanseatic Global Terminals Aracruz. O que já seria uma das maiores movimentações do Brasil. "Potencial enorme para mudar a logística e a conectividade de Minas Gerais, Mato Grosso do agro e da indústria com o mundo todo. O objetivo é melhorar a confiança e o comércio do Brasil, deixando o país muito mais competitivo, com impacto para todos. Teremos conexão de longo curso e temos profundidade, o que é fundamental para o negócio. O nosso compromisso é com o progresso e com a expansão econômica", destacou Bhatia.

Ele também falou sobre os outros portos que estão na região (Portocel e um projeto da Vports). "Muito interessante de competição ao redor. É Importante. Vamos trazer uma ampla rede de serviços para Aracruz, uma nova conectividade com o mundo todo".

O Porto da Imetame, que, até agora foi tocado exclusivamente pelo Grupo Imetame, de Aracruz, é um empreendimento que beira os R$ 3 bilhões. No dia 23 de dezembro, foi fechado um acordo com a HGT, que ficou com 50% do terminal de contêineres, carro-chefe do complexo. A chegada do parceiro de peso deve acelerar o andamento das negociações com clientes. O projeto da HGT é global. O conglomerado, que possui 22 terminais portuários, quer ter mais de 30 até 2030. A Hanseatic Global Terminals Latin America iniciou as suas operações em agosto do ano passado e uma das primeiras tacadas foi o investimento na Imetame.

Evento de apresentação do Hanseatic Global Terminals Aracruz, em Vitória. Crédito: Abdo Filho

