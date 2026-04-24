Moto elétrica da Honda é premiada como melhor design de produto

*Por Daniel Dias
A Honda anuncia que a motocicleta elétrica WN7 recebeu o prêmio “Red Dot: Best of the Best”, a mais altadistinção do Red Dot Award, na categoria “Design de Produto”. A WN7 é o primeiro modelo elétrico de grande porte damarca.
Desenvolvida sob o conceito “Be the Wind” (“seja o vento”), a moto adota uma estrutura em que o compartimentoda bateria, posicionado no centro do veículo, integra o quadro (chassi). A ausência de moldura tradicional resultou em umconjunto mais leve, com maior flexibilidade de layout, contribuindo para um design esguio e compacto.
Com o objetivo deaperfeiçoar a funcionalidade e reforçar a essência do design de motocicletas, o projeto apresenta superfícies contínuas esuaves nas áreas de contato com o piloto, combinadas a uma silhueta marcante. O farol com barra horizontal estabelece umanova identidade visual, que deverá ser adotada nos futuros modelos elétricos da Honda.
Conectividade total
A Yamaha apresenta o novo aplicativo Global Yamaha Motor On no Brasil. O aplicativo amplia a experiência docliente antes, durante e após a pilotagem, com melhorias de usabilidade, estabilidade e organização das funcionalidades. O Yamaha Motor On tem interface totalmente redesenhada, mais intuitiva e organizada quando comparado ao YConnect.
O novo aplicativo facilita o processo de pareamento com smartphones, oferecendo maior estabilidade de conexão e uma gestãode dados mais eficiente, com visualizações claras de estatísticas e históricos de uso. Os modelos conectados atualmente pormeio do aplicativo Y-Connect passarão por uma migração gradual para o Yamaha Motor On no Brasil.
Na primeira etapa, osmodelos Fluo ABS Hybrid Connected, NMax ABS Connected, Aerox ABS Connected, Fazer FZ15 ABS Connected, FazerFZ25 ABS Connected, Lander Connected, R3 ABS Connected e MT03 Connected já iniciaram a migração para o novoaplicativo.
Já os modelos Ténéré 700, XMax 250, XMax 300 Connected, MT-07 Connected e Neo’S Connected poderãocontinuar utilizando o Y-Connect normalmente até outubro. Esses modelos também migrarão de forma gradual para o novoaplicativo conforme um cronograma específico para cada tipo de conectividade, que será comunicado previamente aosclientes.
Resposta das bikes
De acordo com levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas,Bicicletas e Similares (Abraciclo), a produção de bicicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM) somou 32.107 unidades emmarço. O volume representa crescimento de 10,2% em relação ao mesmo mês do ano passado e de 33,1% frente a fevereiro.
“O desempenho está alinhado às expectativas do setor. Os números confirmam a manutenção de um fluxo produtivoconstante, mesmo em um cenário ainda desafiador”, afirma Fernando Rocha, vice-presidente do segmento de bicicletas daAbraciclo. Um dos principais destaques foi o avanço na produção de bicicletas elétricas, que registraram alta de 142,3% nacomparação anual, totalizando 5.447 unidades em março.
No acumulado do primeiro trimestre, a indústria produziu 75.265bicicletas, com retração de 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A categoria mais produzida em março foi aMountain Bike (MTB), com 11.396 unidades e 35,5% do total.
A serviço da Força
O Grupo J.Toledo/JTZ Motos, representante das marcas Suzuki, Suzuki Haojue, Zontes e dos quadriciclos Hisun,participou pela primeira vez da “LAAD Security & Milipol Brazil”. O grupo esteve presente ao lado da concessionáriaNova Suzuki, especializada em licitações e adaptação de motocicletas para frotas públicas, e da Mobisig, fabricante desinalização acústica e visual e parceira da Suzuki no desenvolvimento de soluções para mobilidade de forças de segurança.
“O evento é uma vitrine para apresentarmos aos gestores e profissionais da segurança pública toda a tecnologia,funcionalidades e soluções que nossos modelos oferecem”, destaca Fernanda Toledo, diretora executiva do GrupoJ.Toledo/JTZ Motos. A executiva lembra que a Suzuki entregou recentemente cem motos V-Strom 800DE para a GuardaCivil Metropolitana de São Paulo, 129 unidades da GSX-S1000 para a Polícia Militar do Paraná e 32 V-Strom 650XT para oDetran do Distrito Federal.
“As motos são adaptadas conforme as necessidades de cada corporação, com sinalização deemergência e compartimentos específicos para transporte de equipamentos”, completa.