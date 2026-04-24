Moto elétrica da Honda é premiada como melhor design de produto

*Por Daniel Dias





A Honda anuncia que a motocicleta elétrica WN7 recebeu o prêmio “Red Dot: Best of the Best”, a mais altadistinção do Red Dot Award, na categoria “Design de Produto”. A WN7 é o primeiro modelo elétrico de grande porte damarca.





Desenvolvida sob o conceito “Be the Wind” (“seja o vento”), a moto adota uma estrutura em que o compartimentoda bateria, posicionado no centro do veículo, integra o quadro (chassi). A ausência de moldura tradicional resultou em umconjunto mais leve, com maior flexibilidade de layout, contribuindo para um design esguio e compacto.





Com o objetivo deaperfeiçoar a funcionalidade e reforçar a essência do design de motocicletas, o projeto apresenta superfícies contínuas esuaves nas áreas de contato com o piloto, combinadas a uma silhueta marcante. O farol com barra horizontal estabelece umanova identidade visual, que deverá ser adotada nos futuros modelos elétricos da Honda.