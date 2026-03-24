Mês da Mulher

Evento “Todas Elas” debate Protagonismo Feminino na TV Gazeta Sul com participação de especialistas

Iniciativa promove palestra, roda de conversa e networking sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea.

Publicado em 24 de março de 2026 às 10:30

Todas Elas em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Rede Gazeta

Após movimentar mais de 200 mulheres em Vitória, o projetos “Todas Elas” desembarca nesta terça-feira (24) na TV Gazeta Sul em Cachoeiro de Itapemirim para discutir o protagonismo feminino.

Com início às 18h30, a programação contará com uma palestra da mentora de mulheres Kamila Matos, referência em desenvolvimento pessoal e liderança. A mediação do evento ficará sob a responsabilidade de Elaine Silva, Gerente Executiva de Produtos Digitais de A Gazeta. O evento promete ser um espaço de diálogo, networking e fortalecimento da mulher na sociedade contemporânea.

Após a palestra principal, o evento promove uma roda de conversa dinâmica com a palestrante e mediadora, mais três profissionais de destaque em suas áreas, trazendo diferentes perspectivas sobre o papel da mulher hoje:

Gabriela Manganeli: Jornalista e apresentadora.

Keila Belo: Mentora e Terapeuta Emocional.

Dra. Andressa Mussi: Cardiopediatra e Coordenadora da UTIN do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI).

Sobre o Todas Elas

O projeto foi criado em 2020, a página Todas Elas em A Gazeta aborda temas que atravessam a experiência feminina. A proposta é romper com a cobertura restrita a casos de violência e abrir espaço para histórias de protagonismo, conquistas e desafios das mulheres capixabas. Em 2025, o projeto contou com três edições, abordando Maturidade, Desafios da Maternidade e Negócios liderados por mulheres.

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