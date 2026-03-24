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Evento “Todas Elas” debate Protagonismo Feminino na TV Gazeta Sul com participação de especialistas

Evento “Todas Elas” debate Protagonismo Feminino na TV Gazeta Sul com participação de especialistas

Iniciativa promove palestra, roda de conversa e networking sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea.

Publicado em 24 de março de 2026 às 10:30

Todas Elas em Cachoeiro de Itapemirim
Todas Elas em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Rede Gazeta

Após movimentar mais de 200 mulheres em Vitória, o projetos “Todas Elas” desembarca nesta terça-feira (24) na TV Gazeta Sul em Cachoeiro de Itapemirim para discutir o protagonismo feminino.

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Com início às 18h30, a programação contará com uma palestra da mentora de mulheres Kamila Matos, referência em desenvolvimento pessoal e liderança. A mediação do evento ficará sob a responsabilidade de Elaine Silva, Gerente Executiva de Produtos Digitais de A Gazeta. O evento promete ser um espaço de diálogo, networking e fortalecimento da mulher na sociedade contemporânea.

Após a palestra principal, o evento promove uma roda de conversa dinâmica com a palestrante e mediadora, mais três profissionais de destaque em suas áreas, trazendo diferentes perspectivas sobre o papel da mulher hoje:

Gabriela Manganeli: Jornalista e apresentadora.

Keila Belo: Mentora e Terapeuta Emocional.

Dra. Andressa Mussi: Cardiopediatra e Coordenadora da UTIN do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI).

Clique aqui e inscreva-se agora!

Sobre o Todas Elas

O projeto foi criado em 2020, a página Todas Elas em A Gazeta aborda temas que atravessam a experiência feminina. A proposta é romper com a cobertura restrita a casos de violência e abrir espaço para histórias de protagonismo, conquistas e desafios das mulheres capixabas. Em 2025, o projeto contou com três edições, abordando Maturidade, Desafios da Maternidade e Negócios liderados por mulheres.

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