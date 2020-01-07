Arrecadação do ES com dinheiro do petróleo cresce quase 40% em 2019

Receita com royalties caiu, mas dinheiro extra do Parque das Baleias elevou a arrecadação Crédito: Shutterstock

A arrecadação do governo do Espírito Santo com o dinheiro do petróleo cresceu quase 40% em 2019. O incremento na receita foi fruto do acordo de unificação do Parque das Baleias, firmado em abril do ano passado entre o Estado, a Petrobras e a Agência Nacional do Petróleo (ANP) depois de cerca de cinco anos de negociações.

No total (considerando royalties, Participações Especiais e a verba do acordo), a arrecadação em 2019 foi de R$ 2,73 bilhões ante R$ 1,97 bilhão em 2018, ou seja, um avanço de 38,4%. O acordo uniu oito campos petrolíferos, no Litoral Sul capixaba, transformando-os em um único, o Novo Jubarte. Essa mudança elevou a arrecadação com as chamadas Participações Especiais (PEs), além de ter garantido o pagamento de valores retroativos. No total, o Executivo vai receber R$ 10,32 bilhões ao longo de 20 anos

Logo após a negociação ter sido concluída, a Petrobras pagou à vista R$ 763 milhões ao Estado, os outros R$ 807 milhões referentes ao retroativo foram divididos em 42 meses. Dessa forma, já constam no caixa do governo R$ 911,5 milhões fruto desses recursos do acordo.

RECEITA DE ROYALTIES TEM RETRAÇÃO DE 18%

Se por um lado houve o aumento de quase R$ 1 bilhão com as receitas extras do petróleo, por outro, houve redução dos royalties do ES. Em 2018, foram arrecadados R$ 848,4 milhões em royalties, já em 2019 esse número caiu para R$ 695,2 milhões, uma retração de 18%. A Participação Especial, por sua vez, se manteve estável de um ano para o outro. Em 2018, a receita com esse tipo de compensação foi de R$ 1,128 bilhão e em 2019 de R$ 1,129 bilhão.

Rogelio Pegoretti explica que o movimento de queda dos royalties é fruto principalmente da redução da produção de óleo e gás no Estado - de 2018 para 2019 houve queda de aproximadamente 60 mil barris de óleo equivalente por dia, conforme dados da ANP - combinada com a menor cotação do preço do barril (Brent) no mercado internacional. Em 2018, o valor médio do Brent foi de US$ 71 contra US$ 64 em 2019, de acordo com a Tendências Consultoria. Nem mesmo a alta do dólar no ano passado compensou os outros dois fatores já citados. Juntos esses três componentes - preço do Brent, volume de produção e cotação do dólar - influenciam a formação da receita do royalty.

"Nossos principais campos de produção j´á estão num nível de maturação. Hoje vivemos um momento de redução da produção por conta desses campos maduros. Além disso, tivemos paradas não programadas de plataformas, o que interferiu nas atividades. Também teve o preço do Brent que em 2019 foi menor do que o de 2018. E, apesar da cotação do dólar ter sido um pouco maior, ela não compensou os outros fatores." Rogelio Pegoretti - Secretário de Estado da Fazenda

Secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti Crédito: Tati Beling/Ales

Para o chefe da Fazenda, embora 2019 tenha sido um ano positivo na geração de receitas extras vindas da exploração e da produção petrolífera - além do acordo do Parque das Baleias, o Estado recebeu R$ 161 milhões do leilão da cessão onerosa -, é preciso manter um certo conservadorismo fiscal em 2020, já que neste ano não há previsão de injeção de recursos extraordinários vindos do setor de óleo e gás. Aliás, em 2020 ainda há uma ameaça, que é o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), previsto para abril, que pode mudar as regras de distribuição dos royalties. Se isso acontecer, o Espírito Santo (Estado e municípios) pode perder de R$ 1,7 bilhão a R$ 2 bilhões por ano.