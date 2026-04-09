Morre ator Michael Patrick, de Game of Thrones, aos 35 anos Crédito: Reprodução Instagram / Reprodução Game Of Thrones

O ator Michael Patrick, que participou de um episódio da série Game of Thrones, morreu nesta quarta-feira, 8, aos 35 anos. A notícia foi confirmada pela mulher do artista, Naomi Sheehan, em uma publicação no Instagram.

Michael foi diagnosticado com um tipo de doença do neurônio motor (DNM) em 2023. As DNMs descrevem um grupo de distúrbios neurológicos progressivos que destroem neurônios motores e comprometem ações como andar, respirar, falar e engolir, segundo o Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e Acidente Vascular Cerebral (Ninds), dos EUA.

Algumas doenças incluídas nesse grupo são a esclerose lateral amiotrófica, a atrofia muscular espinhal e a doença de Kennedy.

Naomi descreveu que o ator "partiu em paz, cercado por familiares e amigos". "Palavras não conseguem descrever o quanto estamos de coração partido", disse.

Ela ainda disse que o marido foi um "titã". "Mick foi uma inspiração para todos que tiveram o privilégio de entrar em contato com ele, não apenas nos últimos anos durante sua doença, mas em cada dia de sua vida. Ele viveu uma vida tão plena quanto um ser humano pode viver. Alegria, abundância de espírito, risada contagiante."