Quem é a atriz de 'Game of Thrones' detida em protesto climático na Holanda?

Carice van Houten attends HBO Game of Thrones final season premiere at Radion City Music Hall Crédito: Shutterstock

A atriz holandesa Carice van Houten, a sacerdotisa Melisandre da série Game of Thrones, foi detida durante uma protesto climático que terminou com mais de 1,5 mil presos na Holanda.

A ação do movimento ambientalista Extinction Rebellion (XR) ocorreu na cidade de Haia no último sábado, 27, para criticar os subsídios do governo holandês às energias fósseis.

Carice, de 46 anos, foi liberada e voltou para casa, de acordo com a agência de notícias holandesa ANP. Não foi informado se ela será processada.

Quem é Carice van Houten?

Carice van Houten é uma das atrizes mais conhecidas da Holanda. Antes de interpretar Melisandre entre 2011 e 2019 na série da HBO, ela estrelou o longa A Espiã (2006), que a projetou nos Estados Unidos.

A atriz também esteve em filmes como Operação Valquíria, de 2008, ao lado de Tom Cruise, Repo Men, de 2010, e Amaldiçoada, de 2018, além de Raça, de 2016, uma cinebiografia do atleta Jesse Owens.

Atualmente, ela divide um podcast com a também atriz holandesa Halina Reijn, em que falam sobre assuntos diversos.

O lado ativista de Carice é muito presente em suas redes sociais, onde divulga vídeos de conscientização sobre a causa climática e registros de protestos dos quais participa.