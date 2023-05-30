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Turnê de despedida de Roger Waters terá mais um show em São Paulo

Apresentação acontece em 12 de novembro no Allianz Parque e os ingressos começam a ser vendidos em 30 de maio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 09:58

Roger Waters na turnê 'Us + Them Tour', em Vancouver, em 2017
Roger Waters na turnê 'Us + Them Tour', em Vancouver, em 2017 Crédito: Shutterstock
O cantor britânico Roger Waters anunciou mais um show no Brasil para este ano. Depois de confirmar que a sua turnê de despedida, "This is Not a Drill", faria seis apresentações no país, ele nesta segunda (29) divulgou uma segunda apresentação em São Paulo, no dia 12 de novembro.
Ela acontece uma dia depois do primeiro show do músico na cidade, em 11 de novembro. Ambas as apresentações acontecem no Allianz Parque, e os ingressos do dia extra começam a ser vendidos já nessa terça-feira (30) na Eventim.
Além da capital paulista, a turnê deve passar por outros cinco cidades do país entre outubro e novembro deste ano, incluindo Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. A apresentação tem 20 músicas de Waters no repertório, incluindo hits de sua época na banda Pink Floyd.
Há ainda uma nova composição no setlist, "The Bar".
"This is Not a Drill" foi anunciada originalmente para 2020, mas foi adiada por conta da pandemia de Covid-19. Os últimos shows da turnê acontecem na América Latina.

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