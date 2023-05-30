Cinema

Martin Scorsese visita papa Francisco e anuncia que fará novo filme sobre Jesus Cristo

Diretor de 'Killers of the Flower Moon' diz que já está escrevendo o roteiro e respondeu a um apelo do pontífice
Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 09:13

O cineasta Martin Scorsese para o Emmy Awards 2011 Crédito: DFree/Shutterstock
Após visitar o papa Francisco no Vaticano, Martin Scorsese anunciou que seu novo filme será sobre Jesus Cristo.
O diretor de 80 anos, que foi ovacionado no Festival de Cannes deste ano após exibir "Killers of the Flower Moon", afirmou à imprensa, em Roma, já estar trabalhando no projeto.
"Respondi ao apelo do papa a artistas da única maneira que conheço: ao imaginar e escrever um roteiro para um filme sobre Jesus", disse no último sábado (27). "E já comecei a fazê-lo."
A esposa de Scorsese, a produtora Helen Morris, também esteve no breve encontro com o pontífice, em que, segundo a Variety, eles conversaram sobre os filmes do diretor e como este se comove "com o apelo do santo pai 'para que olhemos para Jesus'".
Não seria a primeira vez que o cineasta nova-iorquino aborda em um filme a vida da maior figura do cristianismo. Em 1988, ele lançou "A Última Tentação de Cristo", que lhe valeu uma indicação ao Oscar de melhor direção e traz Willem Dafoe no papel principal. O longa-metragem, hoje, é considerado uma das obras mais proeminentes do diretor.
"A Última Tentação de Cristo" causou rebuliço por mostrar cenas em que Cristo se imagina fazendo sexo com Maria Madalena, vivida por Barbara Hershey. O filme foi banido em vários países, protestos ocorreram e o diretor chegou a receber ameaças de morte. Um atentado terrorista, em que 14 pessoas foram feridas, aconteceu em um cinema em Paris que exibia a obra.
Scorsese está viajando pela Itália para participar de sessões de seus filmes e outros eventos sobre cinema.

