Ney em Alto Mar: jogador terá cruzeiro temático em dezembro

Neymar ganhará um navio temático em dezembro Crédito: Reprodução/Instagram

Se você é fã de um dos maiores artilheiros da história da seleção brasileira de futebol, pode ir anotando no calendário (ou preparando o seu bolso!). Na mesma onda que famosos como Roberto Carlos, Xuxa e Wesley Safadão surfam, Neymar deve inaugurar um navio temático neste ano. Batizado de Ney em Alto Mar, o cruzeiro tem previsão de estreia para dezembro de 2023.

O navio personalizado do atacante do PSG navegará entre os dias 26 e 29 do último mês do ano. O projeto, ainda sem muitas informações, foi anunciado nas redes sociais do atleta.

O navio vai zarpar do porto de Santos/SP, fará uma parada em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, e volta para Santos, terra natal do atacante. Esperamos ansiosos por mais detalhes, como quanto cada fã terá que desembolsar para participar da jornada e o quão luxuosa será a embarcação.