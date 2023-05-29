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Ney em Alto Mar: jogador terá cruzeiro temático em dezembro

Embarcação personalizada do atacante do PSG sairá do porto de Santos (SP).Valores para participar da viagem ainda não foram informados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 16:41

Neymar ganhará um navio temático em dezembro
Neymar ganhará um navio temático em dezembro Crédito: Reprodução/Instagram
Se você é fã de um dos maiores artilheiros da história da seleção brasileira de futebol, pode ir anotando no calendário (ou preparando o seu bolso!). Na mesma onda que famosos como Roberto Carlos, Xuxa e Wesley Safadão surfam, Neymar deve inaugurar um navio temático neste ano. Batizado de Ney em Alto Mar, o cruzeiro tem previsão de estreia para dezembro de 2023.
O navio personalizado do atacante do PSG navegará entre os dias 26 e 29 do último mês do ano. O projeto, ainda sem muitas informações, foi anunciado nas redes sociais do atleta.
O navio vai zarpar do porto de Santos/SP, fará uma parada em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, e volta para Santos, terra natal do atacante. Esperamos ansiosos por mais detalhes, como quanto cada fã terá que desembolsar para participar da jornada e o quão luxuosa será a embarcação.
Enquanto isso, a divulgação da empreitada segue nas redes com o seguinte texto. "Prepare-se, vem aí o cruzeiro mais aguardado de todos os tempos, Ney em Alto Mar. 72 horas de ousadia e alegria com um dos maiores ídolos do futebol". Coisa de gente fina!

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