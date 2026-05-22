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Coluna Leonel Ximenes

Prefeituras da Região Serrana do ES denunciam ação de golpistas

Até um número de telefone de equipes de agentes de saúde está sendo utilizado na tentativa de fraude

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 16:47

Públicado em 

22 mai 2026 às 16:47
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O alerta da Prefeitura de Vargem Alta publicado nas redes sociais e no seu site oficial
O alerta da Prefeitura de Vargem Alta publicado nas redes sociais e no seu site oficial PMVA


Duas prefeituras da Região Serrana do Espírito Santo - Santa Teresa e Vargem Alta - foram às redes sociais denunciar a ação de golpistas. Em Santa Teresa, o alvo da ação criminosa é a população em geral, enquanto em Vargem Alta a vítima em potencial são os contribuintes, especialmente os Microempreendedores Individuais (MEIs).


Segundo denuncia a Prefeitura de Vargem Alta, as mensagens encaminhadas aos contribuintes informam, de forma enganosa, a existência de débito referente a “Taxa de Licenciamento”, alegando inclusive que o não pagamento poderia acarretar “multa de até 1 salário mínimo (cotação atual: R$ 1.621,00)”. 


Entretanto - adverte a municipalidade -, além de a cobrança ser indevida, a informação não corresponde à legislação tributária municipal. “Nos termos da legislação vigente, eventual multa moratória aplicada pelo município corresponde a 10% fixo sobre o valor principal do débito, não existindo aplicação automática de multa equivalente a um salário-mínimo para esse tipo de situação”, esclarece.


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A Prefeitura de Vargem Alta informa que não cobra Taxa de Localização, Instalação e Funcionamento, Taxa de Fiscalização Sanitária, nem taxa para abertura, alteração ou baixa de MEI, pois os MEIS têm isenção, conforme lei municipal.


A orientação da prefeitura é não clicar em links suspeitos, não realizar pagamentos por páginas desconhecidas e confirmar sempre a autenticidade da cobrança junto à prefeitura. Em caso de dúvidas, ligue para: Setor Tributário: (28) 93300-6288 / (28) 99976-3112; Dívida Ativa: (28) 99881-4564; Secretaria de Fazenda: (28) 93300-6294; Sala do Empreendedor: (28) 99951-9433.

GOLPE EM SANTA TERESA

Em Santa Teresa, o golpe é feito através de um número de telefone PMST

Em Santa Teresa, por sua vez, a prefeitura denuncia que o número(27) 99979-2309, utilizado pelas equipes de Saúde da Família Centro/Lombardia e Centenário/Penha, foi comprometido e está enviando mensagens automáticas com links suspeitos.

A prefeitura recomenda enfaticamente que ninguém deve clicar em links enviados por esse número. O número oficial de atendimento das equipes de Saúde da Família é: (27) 99997-6253

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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