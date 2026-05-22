Prefeituras da Região Serrana do ES denunciam ação de golpistas





Duas prefeituras da Região Serrana do Espírito Santo - Santa Teresa e Vargem Alta - foram às redes sociais denunciar a ação de golpistas. Em Santa Teresa, o alvo da ação criminosa é a população em geral, enquanto em Vargem Alta a vítima em potencial são os contribuintes, especialmente os Microempreendedores Individuais (MEIs).





Segundo denuncia a Prefeitura de Vargem Alta, as mensagens encaminhadas aos contribuintes informam, de forma enganosa, a existência de débito referente a “Taxa de Licenciamento”, alegando inclusive que o não pagamento poderia acarretar “multa de até 1 salário mínimo (cotação atual: R$ 1.621,00)”.





Entretanto - adverte a municipalidade -, além de a cobrança ser indevida, a informação não corresponde à legislação tributária municipal. “Nos termos da legislação vigente, eventual multa moratória aplicada pelo município corresponde a 10% fixo sobre o valor principal do débito, não existindo aplicação automática de multa equivalente a um salário-mínimo para esse tipo de situação”, esclarece.



