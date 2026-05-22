Cadeirante passa entre carros e chama atenção em Cachoeiro

Um cadeirante chamou a atenção ao passar entre carros no bairro Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O vídeo compartilhado por um motorista repercutiu nas redes sociais nesta sexta-feira (22) e gerou comentários: "Cachoeiro não é para amadores", brincou um internauta.





A cena é curiosa, mas representa uma prática perigosa para o próprio cadeirante e aos demais no trânsito. "O correto no uso de cadeiras de rodas é transitar pela calçada ou acostamento. Quando não houver nenhum dos dois, ele tem que passar pela borda da pista no mesmo sentido do fluxo dos veículos", explicou o subsecretário de Trânsito da cidade, Paulo Chagas.



