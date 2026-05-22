Cadeirante passa entre carros e chama atenção em Cachoeiro

Um cadeirante chamou a atenção ao passar entre carros no bairro Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O vídeo compartilhado por um motorista repercutiu nas redes sociais nesta sexta-feira (22) e gerou comentários: "Cachoeiro não é para amadores", brincou um internauta.
A cena é curiosa, mas representa uma prática perigosa para o próprio cadeirante e aos demais no trânsito. "O correto no uso de cadeiras de rodas é transitar pela calçada ou acostamento. Quando não houver nenhum dos dois, ele tem que passar pela borda da pista no mesmo sentido do fluxo dos veículos", explicou o subsecretário de Trânsito da cidade, Paulo Chagas.
Outra imagem inusitada do trânsito na cidade viralizou no último dia 7. Na data, um motociclista foi flagrado transportando 'banquinhos' de plástico empilhados sobre o capacete ao passar pela Avenida Jones dos Santos Neves.