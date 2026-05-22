Como será o mercardo imobiliário do futuro?

Durante muitos anos, o mercado imobiliário foi associado apenas à expansão urbana e ao crescimento físico das cidades. Mas o mundo mudou. Hoje, desenvolver empreendimentos exige muito mais do que construir edifícios, abrir ruas ou lançar novos projetos.





Exige visão de longo prazo, responsabilidade socioambiental e, principalmente, a capacidade de compreender como as pessoas desejam viver no futuro.





Acredito que o mercado imobiliário viverá, nos próximos anos, a maior transformação da sua história. E ela não será impulsionada apenas pela tecnologia. Será conduzida pela combinação entre inovação e sustentabilidade e propósito.





As cidades enfrentam desafios cada vez mais complexos. Mobilidade, preservação ambiental, infraestrutura, segurança hídrica, qualidade de vida e inclusão social passaram a fazer parte das decisões estratégicas de quem pensa o desenvolvimento urbano.