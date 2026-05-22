Como será o mercardo imobiliário do futuro?

Durante muitos anos, o mercado imobiliário foi associado apenas à expansão urbana e ao crescimento físico das cidades. Mas o mundo mudou. Hoje, desenvolver empreendimentos exige muito mais do que construir edifícios, abrir ruas ou lançar novos projetos.
Exige visão de longo prazo, responsabilidade socioambiental e, principalmente, a capacidade de compreender como as pessoas desejam viver no futuro.
Acredito que o mercado imobiliário viverá, nos próximos anos, a maior transformação da sua história. E ela não será impulsionada apenas pela tecnologia. Será conduzida pela combinação entre inovação e sustentabilidade e propósito.
As cidades enfrentam desafios cada vez mais complexos. Mobilidade, preservação ambiental, infraestrutura, segurança hídrica, qualidade de vida e inclusão social passaram a fazer parte das decisões estratégicas de quem pensa o desenvolvimento urbano.
Não existe mais espaço para projetos desconectados da realidade das pessoas e das necessidades do território onde estão inseridos.
O consumidor também mudou. Hoje, as pessoas não buscam um imóvel. Elas procuram pertencimento, conveniência, áreas verdes, acesso facilitado, convivência e experiências que melhorem sua qualidade de vida. O endereço continua sendo importante, mas o conceito por trás do empreendimento passou a ter ainda mais valor.
Nesse contexto, inovação deixou de ser diferencial para se tornar obrigação. E quando falamos em inovação, não estamos nos referindo apenas à tecnologia aplicada à construção civil.
Estamos falando de inteligência urbana, planejamento integrado, uso consciente dos recursos naturais, gestão eficiente e criação de espaços capazes de gerar desenvolvimento econômico sem comprometer as próximas gerações.
O futuro do mercado imobiliário será construído por empresas que entenderem que crescimento e preservação precisam caminhar juntos. Não existe mais desenvolvimento sustentável apenas no discurso. Ele precisa estar presente na prática, desde o planejamento até a entrega dos projetos.
Tenho convicção de que o empresário do futuro também precisará assumir um novo papel. Mais do que desenvolver empreendimentos, será necessário contribuir para a construção de cidades mais inteligentes, humanas e preparadas para os desafios urbanos das próximas décadas.
No Espírito Santo, vivemos uma oportunidade importante de crescimento. E isso exige responsabilidade. Precisamos pensar o desenvolvimento urbano de forma estratégica, conectando mobilidade, infraestrutura, meio ambiente, inovação e qualidade de vida.
As decisões tomadas hoje terão impacto direto sobre a cidade que deixaremos para as próximas gerações.
O futuro das cidades começa agora. E ele será construído por aqueles que entenderem que inovação e responsabilidade socioambiental não são caminhos separados. São, na verdade, a base de um mesmo projeto de futuro.