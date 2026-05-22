Mitos e verdades sobre Gêmeos: 4 coisas que você precisa saber sobre o signo

Os nativos do signo de Gêmeos são regidos por Mercúrio, o planeta da comunicação, e costumam ser associados à curiosidade, agilidade mental e facilidade para se expressar. São pessoas que gostam de trocar ideias, aprender coisas novas e explorar diferentes pontos de vista.
No entanto, assim como acontece com outros signos , Gêmeos também é cercado de estereótipos que nem sempre correspondem à realidade. Por isso, a seguir, a astróloga Thaís Mariano esclarece os principais mitos e verdades sobre os geminianos. Confira!
1. Geminianos falam muito
Verdade. Sendo um signo que rege a comunicação, não teria como os nativos serem diferentes. Eles gostam de trocar informações e se interessam por diversos assuntos.
2. Geminianos são superficiais
Mito. O nativo de Gêmeos realmente sabe um pouco sobre diversos assuntos. No entanto, quando algo desperta seu interesse, tende a se aprofundar e aprender com facilidade.
3. Geminianos mudam muito de ideia
Mito. Apesar de terem facilidade para aderir a novos temas, isso não significa que mudem de ideia o tempo todo. A mudança só ocorre quando faz sentido para eles.
4. Geminianos são flexíveis
Verdade. A flexibilidade faz parte da natureza do signo de Gêmeos. Por isso, os nativos compreendem que não há somente uma visão das coisas. Sempre existem dois lados (ou mais).