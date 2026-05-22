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Astrologia

Mitos e verdades sobre Gêmeos: 4 coisas que você precisa saber sobre o signo

Apesar de comunicativos, curiosos e muito versáteis, nem todas as características atribuídas aos geminianos são reais
Portal Edicase

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Publicado em 22 de Maio de 2026 às 16:52

O signo de Gêmeos é cercado por estereótipos que nem sempre correspondem à realidade (Imagem: ShannonChocolate | Shutterstock)
O signo de Gêmeos é cercado por estereótipos que nem sempre correspondem à realidade Crédito: Imagem: ShannonChocolate | Shutterstock
Os nativos do signo de Gêmeos são regidos por Mercúrio, o planeta da comunicação, e costumam ser associados à curiosidade, agilidade mental e facilidade para se expressar. São pessoas que gostam de trocar ideias, aprender coisas novas e explorar diferentes pontos de vista.
No entanto, assim como acontece com outros signos , Gêmeos também é cercado de estereótipos que nem sempre correspondem à realidade. Por isso, a seguir, a astróloga Thaís Mariano esclarece os principais mitos e verdades sobre os geminianos. Confira!

1. Geminianos falam muito

Verdade. Sendo um signo que rege a comunicação, não teria como os nativos serem diferentes. Eles gostam de trocar informações e se interessam por diversos assuntos.
Diferentemente do que as pessoas costumam pensar, os geminianos conseguem se aprofundar quando algo realmente desperta seu interesse (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)
Diferentemente do que as pessoas costumam pensar, os geminianos conseguem se aprofundar quando algo realmente desperta seu interesse Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

2. Geminianos são superficiais

Mito. O nativo de Gêmeos realmente sabe um pouco sobre diversos assuntos. No entanto, quando algo desperta seu interesse, tende a se aprofundar e aprender com facilidade.

3. Geminianos mudam muito de ideia

Mito. Apesar de terem facilidade para aderir a novos temas, isso não significa que mudem de ideia o tempo todo. A mudança só ocorre quando faz sentido para eles.

4. Geminianos são flexíveis

Verdade. A flexibilidade faz parte da natureza do signo de Gêmeos. Por isso, os nativos compreendem que não há somente uma visão das coisas. Sempre existem dois lados (ou mais).

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