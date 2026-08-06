Sacos de cimento caem na Rodovia das Paneleiras e bombeiros fazem limpeza da pista

O Corpo de Bombeiros trabalha na limpeza da pista da Rodovia das Paneleiras na manhã desta quinta-feira (6) após um veículo deixar cair sacos de cimento na via. O problema acontece no sentido Serra - Vitória.





Os bombeiros foram acionados por telefone e estão no local desde as 6h30 da manhã, já que o pó do cimento, com o movimento dos veículos, pode gerar poeira e comprometer a visibilidade dos motoristas. Não há informações sobre o veículo e em qual circustância os sacos de cimento caíram na pista.





Por causa da limpeza, há congestionamento e o trânsito no local só está seguindo pela faixa da direita no sentido Vitória.





Com informações de Alberto Borém, da TV Gazeta