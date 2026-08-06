Influenciador reage a entrevista de guarda de Vila Velha na TV Gazeta: "Parece o Thor"

O influenciador digital Thomas Santana, do Rio de Janeiro, reagiu ao trecho de uma reportagem da TV Gazeta, na noite de quarta-feira (5), que mostrava a entrevista com um guarda municipal “bonitão” de Vila Velha, no Espírito Santo. O que viralizou, porém, não foi a ocorrência policial, mas a aparência do agente Vinicius Araújo.





A reportagem tratava detenção de um homem que assumiu a direção de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) no bairro Santa Mônica, em Vila Velha. Durante o telejornal Boa Noite ES, da TV Gazeta, Vinicius falou sobre a ocorrência.





Ao compartilhar o vídeo nas redes sociais, Thomas Santana brincou com a aparência do guarda. “Será que agora é pré-requisito ter que ser bonito para ser policial? [...] Ele parece o Thor! Bonito, né? Com todo respeito!”, brincou o influenciador. Nos comentários da publicação, internautas também elogiaram o agente. “Meu Estado tem muito homem bonito”, escreveu uma seguidora.