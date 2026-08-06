Imóvel novo ou usado? O que explica a mudança no comportamento dos compradores

Durante muito tempo, o imóvel novo ocupou um espaço quase absoluto no imaginário de quem buscava a casa própria. E isso faz sentido: adquirir um imóvel recém-entregue significa receber um produto moderno, sem necessidade de reformas, com infraestrutura atualizada e garantia da construtora.
Hoje, porém, esse cenário vem mudando.
Não porque o imóvel novo tenha perdido essas qualidades, elas continuam sendo grandes diferenciais, mas porque o mercado amadureceu e o comprador passou a analisar o investimento de forma mais racional, comparando localização, custo total, potencial de valorização e o momento de vida da família.
Um dos fatores que explica essa mudança é a valorização imobiliária dos últimos anos. O aumento do preço dos terrenos, a escassez de áreas disponíveis para novos empreendimentos em diversas cidades e a elevação dos custos de construção, como materiais e mão de obra, fizeram com que o valor dos imóveis novos crescesse de forma significativa.
Ao mesmo tempo, muitos imóveis usados passaram a oferecer uma relação bastante interessante entre custo e benefício. Em diversos casos, é possível adquirir um imóvel maior, em uma localização consolidada, por um valor semelhante ao de um imóvel novo menor.
Isso não significa que um seja melhor do que o outro. Significa apenas que a comparação ficou mais equilibrada.
Outro ponto importante diz respeito ao financiamento. É comum imaginar que o imóvel novo sempre oferece condições mais vantajosas, mas isso depende da fase do empreendimento.
Nos empreendimentos em construção, normalmente a construtora organiza um fluxo de pagamento personalizado durante a obra, adequado à capacidade financeira do comprador.
Em geral, o desembolso até a entrega das chaves gira entre 30% e 40% do valor do imóvel e é corrigido pelo CUB (Custo Unitário Básico da Construção), índice que, no cenário atual, costuma representar um custo financeiro inferior ao das taxas de financiamento bancário.
Após a entrega das chaves, o saldo pode ser quitado com recursos próprios ou financiado pelo banco. A partir desse momento, as condições de crédito tendem a ser praticamente as mesmas de um imóvel usado. Ou seja, a principal diferença está na forma de pagamento durante a obra, e não no financiamento após a entrega.
Na prática, portanto, o financiamento deixou de ser o principal fator de decisão. Hoje, pesam muito mais aspectos como localização, metragem, planta, incidência de sol, qualidade construtiva, número de vagas de garagem, condomínio e, principalmente, o estilo de vida da família.
Também é importante lembrar que o imóvel usado nem sempre representa economia. Muitas vezes ele exige reformas, modernizações ou adequações que podem consumir um valor relevante e, além do custo financeiro, demandam tempo, planejamento e acompanhamento da obra. Esse investimento adicional precisa fazer parte da conta antes da decisão.
Por outro lado, o imóvel novo oferece conveniência e previsibilidade. Além de ser entregue pronto para morar, com infraestrutura moderna e garantia da construtora, normalmente exige menos intervenções e despesas de manutenção nos primeiros anos.
Por isso, a pergunta deixou de ser “novo ou usado?”. A pergunta correta passou a ser: qual imóvel faz mais sentido para a realidade, o momento de vida e o orçamento de cada comprador?
Não existe resposta única. Há excelentes oportunidades nos dois segmentos. O mais importante é avaliar o custo total da operação, considerar eventuais gastos com reformas, entender o fluxo de pagamento e escolher um imóvel que continue fazendo sentido também no longo prazo.
O mercado imobiliário amadureceu, e o comprador amadureceu junto com ele. O imóvel novo continua reunindo atributos que o tornam a escolha ideal para muitos perfis, assim como o usado pode representar excelentes oportunidades em determinadas situações.
No fim, a melhor compra não é definida pela idade do imóvel, mas pela qualidade da decisão.