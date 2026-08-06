Imóvel novo ou usado? O que explica a mudança no comportamento dos compradores

Um dos fatores que explica essa mudança é a valorização imobiliária dos últimos anos. O aumento do preço dos terrenos, a escassez de áreas disponíveis para novos empreendimentos em diversas cidades e a elevação dos custos de construção, como materiais e mão de obra, fizeram com que o valor dos imóveis novos crescesse de forma significativa.

Ao mesmo tempo, muitos imóveis usados passaram a oferecer uma relação bastante interessante entre custo e benefício. Em diversos casos, é possível adquirir um imóvel maior, em uma localização consolidada, por um valor semelhante ao de um imóvel novo menor.

Isso não significa que um seja melhor do que o outro. Significa apenas que a comparação ficou mais equilibrada.

Outro ponto importante diz respeito ao financiamento. É comum imaginar que o imóvel novo sempre oferece condições mais vantajosas, mas isso depende da fase do empreendimento.

Nos empreendimentos em construção, normalmente a construtora organiza um fluxo de pagamento personalizado durante a obra, adequado à capacidade financeira do comprador.