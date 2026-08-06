AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Invasão

Ataque hacker tira site da Câmara de Vitória do ar nesta quinta-feira (6)

Hackers alteraram a página inicial do portal com mensagens contra políticos; Casa afirma que não houve vazamendo de dados

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 09:45

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

06 ago 2026 às 09:45
Site da Câmara de Vitória foi alvo de ataque hacker na manhã desta quinta-feira (6).
Site da Câmara de Vitória foi alvo de ataque hacker na manhã desta quinta-feira (6). Reprodução

O site oficial da Câmara Municipal de Vitória sofreu uma invasão hacker na manhã desta quinta-feira (6). Na página inicial do portal, onde normalmente constam as notícias da Casa, mensagens como “todo político rouba e é ladrão” e “amanhã é dia de vocês receberem seus R$ 1.500 de salarinho” foram exibidas.


O andamento dos trabalhos internos não foi prejudicado, conforme a assessoria de comunicação da Câmara. “O funcionamento administrativo e legislativo da Câmara ocorre normalmente, sem qualquer impacto às atividades parlamentares e ao serviço público”. O site deve voltar ao ar ainda nesta quinta-feira.


Segundo os autores da invasão, houve vazamento de dados, mas a informação foi negada pela Câmara. Em nota, a Casa disse que os sistemas internos “são separados da hospedagem do site institucional, que é feita externamente, por empresa terceirizada”. A gestora do portal “foi imediatamente acionada para restabelecimento do site e apuração do incidente”.

Os servidores internos, bancos de dados, sistemas de gestão de processos legislativos e demais dados institucionais não foram afetados e permanecem íntegros. Não houve alteração ou perda de informações

Câmara de Vitória, em nota

Os autores do ataque hacker, que se identificaram como “DUK3, N3CK - Blockorder”, ainda fizeram críticas a órgãos federais e autoridades, como o Supremo Tribunal Federal, o Senado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).


A empresa que gerencia o site hospedado em ambiente externo também foi alvo de mensagens dos invasores: “Enquanto isso, a Ágape Consultoria ganha R$ 30 mil de cada prefeitura para fazer esse lixo sem segurança e com erros bobos que vazam os dados de vocês”, escreveram os hackers sobre a segurança do portal.


A Ágape Consultoria, desenvolvedora de projetos e estratégias na internet para a administração pública, disse à reportagem que acionou o protocolo de segurança e retirou o site do ar “como medida de segurança e preservação da instituição”.


“Ainda não fechamos o diagnóstico, mas estamos analisando todo o assunto para verificar todos os apontamentos. Temos todo o material do site salvo, nada foi perdido”, informou a assessoria da empresa.

Hackers criticaram instituições e autoridades brasileiras.
Hackers criticaram instituições e autoridades brasileiras. Reprodução

Além de acionar a empresa, a Câmara também notificou as autoridades competentes, conforme previsto na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e nas diretrizes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).


“Vale ressaltar que a Câmara Municipal de Vitória já havia aplicado, anteriormente, a Análise de Vulnerabilidades e Teste de Invasão (Pentest) em sua infraestrutura interna, mapeando e sanando possíveis fragilidades de sistemas”, disse, em nota.

Site da Câmara de Cariacica já foi alvo

Há quase um mês, o site da Câmara de Cariacica também sofreu uma invasão hacker. O ataque, na ocasião, resultou na exibição de uma imagem do ator pornô Clóvis Basílio dos Santos, mais conhecido como Kid Bengala, e da mensagem “Site hackeado por Diparis”.


Segundo a assessoria de comunicação da Câmara, o incidente foi identificado imediatamente pela empresa responsável pelo portal, que apagou o conteúdo horas depois.


“Imediatamente, a empresa que faz a gestão identificou o incidente e tomou as medidas de segurança, como inativação e remoção do conteúdo. O site continuou com as funcionalidades normais.”


Um relatório elaborado pela gestora do portal informou que o ataque não resultou em nenhum nível de comprometimento, como acesso a informações sigilosas de servidores, vazamento de dados ou comprometimento da hospedagem. 

Leia mais

Como Colatina “salvou” a candidatura de Sérgio Meneguelli

Carros de aplicativo não podem ter propaganda eleitoral

PL define suplentes na chapa de Maguinha para o Senado; veja quem são

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Câmara de Vitória Câmara Municipal de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Avião arremete durante tentativa de pouso no aeroporto de Vitória
Avião arremete no Aeroporto Vitória, vídeo viraliza e piloto elogia imagens
Sede da Secretaria de Estado da Educação (Sedu)
Sedu do ES abre seleção para contratar cuidadores temporários
Imagem de destaque
Os três destaques do plano de governo de Ricardo Ferraço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados