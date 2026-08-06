Ataque hacker tira site da Câmara de Vitória do ar nesta quinta-feira (6)

O site oficial da Câmara Municipal de Vitória sofreu uma invasão hacker na manhã desta quinta-feira (6). Na página inicial do portal, onde normalmente constam as notícias da Casa, mensagens como “todo político rouba e é ladrão” e “amanhã é dia de vocês receberem seus R$ 1.500 de salarinho” foram exibidas.
O andamento dos trabalhos internos não foi prejudicado, conforme a assessoria de comunicação da Câmara. “O funcionamento administrativo e legislativo da Câmara ocorre normalmente, sem qualquer impacto às atividades parlamentares e ao serviço público”. O site deve voltar ao ar ainda nesta quinta-feira.
Segundo os autores da invasão, houve vazamento de dados, mas a informação foi negada pela Câmara. Em nota, a Casa disse que os sistemas internos “são separados da hospedagem do site institucional, que é feita externamente, por empresa terceirizada”. A gestora do portal “foi imediatamente acionada para restabelecimento do site e apuração do incidente”.
Os servidores internos, bancos de dados, sistemas de gestão de processos legislativos e demais dados institucionais não foram afetados e permanecem íntegros. Não houve alteração ou perda de informações
Câmara de Vitória, em nota
Os autores do ataque hacker, que se identificaram como “DUK3, N3CK - Blockorder”, ainda fizeram críticas a órgãos federais e autoridades, como o Supremo Tribunal Federal, o Senado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A empresa que gerencia o site hospedado em ambiente externo também foi alvo de mensagens dos invasores: “Enquanto isso, a Ágape Consultoria ganha R$ 30 mil de cada prefeitura para fazer esse lixo sem segurança e com erros bobos que vazam os dados de vocês”, escreveram os hackers sobre a segurança do portal.
A Ágape Consultoria, desenvolvedora de projetos e estratégias na internet para a administração pública, disse à reportagem que acionou o protocolo de segurança e retirou o site do ar “como medida de segurança e preservação da instituição”.
“Ainda não fechamos o diagnóstico, mas estamos analisando todo o assunto para verificar todos os apontamentos. Temos todo o material do site salvo, nada foi perdido”, informou a assessoria da empresa.
Além de acionar a empresa, a Câmara também notificou as autoridades competentes, conforme previsto na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e nas diretrizes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).
“Vale ressaltar que a Câmara Municipal de Vitória já havia aplicado, anteriormente, a Análise de Vulnerabilidades e Teste de Invasão (Pentest) em sua infraestrutura interna, mapeando e sanando possíveis fragilidades de sistemas”, disse, em nota.
Há quase um mês, o site da Câmara de Cariacica também sofreu uma invasão hacker. O ataque, na ocasião, resultou na exibição de uma imagem do ator pornô Clóvis Basílio dos Santos, mais conhecido como Kid Bengala, e da mensagem “Site hackeado por Diparis”.
Segundo a assessoria de comunicação da Câmara, o incidente foi identificado imediatamente pela empresa responsável pelo portal, que apagou o conteúdo horas depois.
“Imediatamente, a empresa que faz a gestão identificou o incidente e tomou as medidas de segurança, como inativação e remoção do conteúdo. O site continuou com as funcionalidades normais.”
Um relatório elaborado pela gestora do portal informou que o ataque não resultou em nenhum nível de comprometimento, como acesso a informações sigilosas de servidores, vazamento de dados ou comprometimento da hospedagem.