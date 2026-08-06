Ataque hacker tira site da Câmara de Vitória do ar nesta quinta-feira (6)

O site oficial da Câmara Municipal de Vitória sofreu uma invasão hacker na manhã desta quinta-feira (6). Na página inicial do portal, onde normalmente constam as notícias da Casa, mensagens como “todo político rouba e é ladrão” e “amanhã é dia de vocês receberem seus R$ 1.500 de salarinho” foram exibidas.





O andamento dos trabalhos internos não foi prejudicado, conforme a assessoria de comunicação da Câmara. “O funcionamento administrativo e legislativo da Câmara ocorre normalmente, sem qualquer impacto às atividades parlamentares e ao serviço público”. O site deve voltar ao ar ainda nesta quinta-feira.





Segundo os autores da invasão, houve vazamento de dados, mas a informação foi negada pela Câmara. Em nota, a Casa disse que os sistemas internos “são separados da hospedagem do site institucional, que é feita externamente, por empresa terceirizada”. A gestora do portal “foi imediatamente acionada para restabelecimento do site e apuração do incidente”.