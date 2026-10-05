Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 05/10/2026

A carta “8 de Espadas” mostra você diante de pensamentos ou inseguranças que podem fazer uma situação parecer mais complicada do que realmente é. No amor, evite interpretar o silêncio ou uma dúvida como uma resposta definitiva. Na carreira, procure analisar alternativas antes de concluir que não há saída. A saúde pedirá atenção ao estresse e à ansiedade, principalmente quando a mente estiver funcionando em excesso. Entre amigos, conversar com alguém de confiança poderá ajudar a enxergar uma solução que você sozinho(a) talvez não perceba.