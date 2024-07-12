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BBC News

Marcas de perfumes de luxo estão envolvidas com trabalho infantil, revela investigação da BBC

Investigação da BBC identificou crianças trabalhando em colheitas de jasmim no Egito que abastecem algumas das principais marcas de perfume do mundo.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

12 jul 2024 às 18:00

Publicado em 12 de Julho de 2024 às 18:00

Uma investigação da BBC identificou crianças, algumas de até cinco anos, trabalhando em colheitas de jasmim no Egito que abastecem algumas das principais marcas de perfume do mundo.
A flor de jasmim é considerada um dos ingredientes mais valiosos de algumas das fragrâncias mais icônicas. Mesmo assim, colhedores ganham uma fração minúscula do preço cobrado do consumidor final - e por isso acabam colocando seus filhos para ajudar no trabalho e aumentar os rendimentos familiares.
O relator especial da ONU sobre formas contemporâneas de escravidão afirma que as descobertas da BBC possivelmente constituem "a pior forma de trabalho infantil". Confira no documentário.

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