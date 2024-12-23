Porta-malas pequeno? Veja como organizar e otimizar espaço para viajar

Organizar porta-malas pode ser uma tarefa fácil com as dicas certas Crédito: Shutterstock

Na hora de viajar, um porta-malas pequeno pode ser um problema, ainda mais para quem vai acompanhado da família ou amigos. Com a predominância de vendas dos carros compactos, conhecidos por serem menores e mais leves que outros modelos e, portanto, com porta-malas reduzidos, conhecer dicas de arrumação é essencial para aproveitar o espaço da melhor forma e garantir uma viagem tranquila.

"Na hora de organizar o porta-malas, a segurança é o mais importante. Independente do espaço, não deixe itens soltos ou mal organizados, pois eles podem se mover durante a viagem e causar distrações ou até acidentes. Para evitar isso, também é importante checar se o peso está distribuído de maneira equilibrada para não afetar a segurança do veículo", explica a consultora de comportamento e etiqueta Luciana Almeida.

Confira a seguir as dicas e truques da consultora para aproveitar todo o espaço do porta-malas e garantir uma viagem dos sonhos!

1. Faça um planejamento antecipado

Antes de começar a arrumar o porta-malas, faça uma lista de todos os itens essenciais para a viagem. Priorize o que realmente será necessário e evite levar coisas que podem ser compradas no destino ou que podem ser substituídas, como itens de higiene pessoal.

2. Organize os itens de forma estratégica

Para começar a organização, é importante ter em mente que as malas ou caixas mais pesadas e grandes devem ir no fundo do porta-malas, perto do banco traseiro. As laterais devem ser preenchidas com itens menores, como sapatos, brinquedos, produtos de higiene e alimentos, para aproveitar todo o espaço disponível. Sacolas à vácuo também podem ajudar nisso, pois compactam itens como roupas e toalhas.

Se o porta-malas tiver uma boa altura, empilhe os itens de forma inteligente, deixando os mais leves e frágeis por cima. Vale lembrar que alguns carros vêm com pequenas bolsas de rede, compartimentos extras nas portas ou espaços vazios debaixo dos bancos, e eles podem ser utilizados para locar itens pequenos que não podem ser deixados no fundo, como lanches, documentos e medicamentos.

Caso a viagem exija muitos itens, considere o uso de um bagageiro de teto, que pode aumentar significativamente a capacidade de carga do carro sem comprometer o conforto dos passageiros.

3. Deixe os itens essenciais ao seu alcance

Ao viajar, leve uma bolsa ou mochila de fácil acesso com itens que você precisará durante a viagem, como documentos, lanches, medicamentos, dinheiro, kit de primeiros socorros, carregadores, eletrônicos e objetos de conforto, como almofadas. Assim, não será preciso abrir o porta-malas com frequência, o que acaba desorganizando o compartimento.