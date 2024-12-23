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De malas prontas

Porta-malas pequeno? Veja como organizar e otimizar espaço para viajar

Porta-malas menores são característicos de carros compactos e podem dar dor de cabeça em quem pretende viajar de carro, mas aproveitar o espaço ao máximo é possível

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 08:00

Yasmin Spiegel

Yasmin Spiegel

Publicado em 

23 dez 2024 às 08:00
Organizar porta-malas pode ser uma tarefa fácil com as dicas certas
Organizar porta-malas pode ser uma tarefa fácil com as dicas certas Crédito: Shutterstock
Na hora de viajar, um porta-malas pequeno pode ser um problema, ainda mais para quem vai acompanhado da família ou amigos. Com a predominância de vendas dos carros compactos, conhecidos por serem menores e mais leves que outros modelos e, portanto, com porta-malas reduzidos, conhecer dicas de arrumação é essencial para aproveitar o espaço da melhor forma e garantir uma viagem tranquila. 
"Na hora de organizar o porta-malas, a segurança é o mais importante. Independente do espaço, não deixe itens soltos ou mal organizados, pois eles podem se mover durante a viagem e causar distrações ou até acidentes. Para evitar isso, também é importante checar se  o peso está distribuído de maneira equilibrada para não afetar a segurança do veículo", explica a consultora de comportamento e etiqueta Luciana Almeida. 
Confira a seguir as dicas e truques da consultora para aproveitar todo o espaço do porta-malas e garantir uma viagem dos sonhos!

1. Faça um planejamento antecipado

Antes de começar a arrumar o porta-malas, faça uma lista de todos os itens essenciais para a viagem. Priorize o que realmente será necessário e evite levar coisas que podem ser compradas no destino ou que podem ser substituídas, como itens de higiene pessoal. 

2. Organize os itens de forma estratégica

Para começar a organização, é importante ter em mente que as malas ou caixas mais pesadas e grandes devem ir no fundo do porta-malas, perto do banco traseiro. As laterais devem ser preenchidas com itens menores, como sapatos, brinquedos, produtos de higiene e alimentos, para aproveitar todo o espaço disponível. Sacolas à vácuo também podem ajudar nisso, pois compactam itens como roupas e toalhas.
Se o porta-malas tiver uma boa altura, empilhe os itens de forma inteligente, deixando os mais leves e frágeis por cima. Vale lembrar que alguns carros vêm com pequenas bolsas de rede, compartimentos extras nas portas ou espaços vazios debaixo dos bancos, e eles podem ser utilizados para locar itens pequenos que não podem ser deixados no fundo, como lanches, documentos e medicamentos.
Caso a viagem exija muitos itens, considere o uso de um bagageiro de teto, que pode aumentar significativamente a capacidade de carga do carro sem comprometer o conforto dos passageiros.

3. Deixe os itens essenciais ao seu alcance

Ao viajar, leve uma bolsa ou mochila de fácil acesso com itens que você precisará durante a viagem, como documentos, lanches, medicamentos, dinheiro, kit de primeiros socorros, carregadores, eletrônicos e objetos de conforto, como almofadas. Assim, não será preciso abrir o porta-malas com frequência, o que acaba desorganizando o compartimento. 
Inclusive, em carros com porta-malas pequenos, as mochilas e sacolas são ideais, pois permitem que roupas e demais objetos sejam alocados de forma compacta e flexível.  Evite malas rígidas, que ocupam mais espaço e dificultam a organização.

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