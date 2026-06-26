"Horizontes" inaugura ciclo de encontros para discutir tendências e o futuro do mercado imobiliário

A Invite Inc. deu início a uma nova proposta de relacionamento com o mercado com o "Horizontes", evento que abriu uma agenda permanente de encontros e debates voltados à inovação dentro do mercado imobiliário do Espírito Santo.
Realizado na Casa Invite, em Bento Ferreira, na Capital, o evento reuniu convidados para um bate-papo sobre as principais tendências que vêm redesenhando o setor. Com apresentação de Cecília Zon, CEO da Invite Inc., e de Paula Rody, vice-presidente da empresa, o encontro passou por três temas: wellness, privacidade e consumo identitário.
A primeira tendência apontada foi o avanço do conceito de wellness, que deixa de estar associado apenas aos cuidados com a saúde física para incorporar fatores como saúde mental, qualidade do sono, equilíbrio emocional e gestão do estresse. Nesse contexto, a moradia passa a ser entendida não apenas como patrimônio, mas também como uma plataforma de qualidade de vida e um espaço de refúgio diante da rotina acelerada e hiperconectada.
Ainda nesse movimento de busca por desaceleração e bem-estar, a privacidade também ganha protagonismo e se consolida como um novo símbolo aspiracional. Afinal, em uma sociedade marcada pela exposição constante nas redes sociais, ter o poder de escolher quando, como e para quem se mostrar se torna um diferencial desejado, impulsionando a valorização de empreendimentos que priorizam discrição e exclusividade.
Por fim, o último tema abordado foi sobre um consumidor que se mostra mais consciente e seletivo e que busca experiências alinhadas aos seus valores e à sua identidade. Assim, o chamado consumo identitário desloca o foco da mera acumulação para a construção de significado, ampliando a valorização do que é autêntico.
Cecília Zon explica que a proposta é transformar a Casa Invite em um ponto de encontro “para discussões relevantes sobre inovação, urbanismo, arquitetura, design, comportamento e negócios, reunindo diferentes olhares sobre as transformações que impactam o mercado e a forma como as pessoas consomem”.
CasaCor ES 2026 abre venda de ingressos e inicia exposição de casacas
A CasaCor Espírito Santo dá início à contagem regressiva para sua edição comemorativa de 30 anos com a abertura oficial da venda de ingressos. Consolidada como a maior e mais completa plataforma de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas, a mostra ocupa em 2026 o antigo Hotel Canto do Sol, na orla da Praia de Camburi, onde apresentará ao público um complexo com 37 ambientes assinados por um elenco de mais de 40 profissionais e com o envolvimento de mais de 80 empresas parceiras. Os ingressos já podem ser adquiridos de forma antecipada pelo appcasacor.com.br.
A temporada 2026 acontece de 16 de julho a 8 de setembro e traz inovações em sua estrutura, como a estreia da Garagem Náutica, ativação de grande porte voltada a conectar as principais tendências de design ao mercado náutico da capital. “Além disso, os visitantes vivenciarão a maior e mais sofisticada área gourmet já construída em todas as edições da mostra, desenhada para se transformar no ponto de encontro oficial da gastronomia e do entretenimento na Ilha”, destaca a diretora da CasaCor ES, Ligia Diniz.
Além disso, a mostra também lançou sua exposição beneficente de casacas no Shopping Vitória. Disponível de 22 de junho a 7 de julho, o projeto terá todas as peças personalizadas pelo elenco da CasaCor leiloadas e toda renda arrecadada será integralmente revertida para a Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (ACACCI) e para a ONG Vira-Lata Vira-Luxo, que atua no resgate de animais desamparados.
Carolina Neves lança nova coleção para a casa
A CN Home, linha de itens para a casa desenvolvida pela designer de joias Carolina Neves, chega à quinta coleção. Lançada nesta semana, novas peças e três tonalidades inéditas (allure, coral e verde-petróleo) são o destaque.
O mix de produtos desta edição inclui pratos de refeição e sobremesa, quatro modelos de xícaras, bowls, fruteiras e pratos multifuncionais, que transitam entre servir à mesa e funcionar como porta-jóias, unindo os dois universos da marca. O grande destaque é o vaso de flores exclusivo, que reúne todas as cores da coleção em uma só peça e funciona como síntese visual do lançamento. Todas as peças são produzidas artesanalmente, com acabamento feito à mão.
Na torcida
O hexa vem aí? Confira sofás para torcer para o Brasil na Copa
Com a classificação do Brasil para a próxima fase da Copa do Mundo, na hora de reunir amigos e familiares na torcida, um bom sofá faz a diferença. Pensando nisso, a Líder e Knoll fizeram uma seleção de sofás que unem conforto, design e versatilidade.
Modelos como o Olivo, da Lider, projetado pelo escritório FGMF, e o Dual, assinado pela Suíte Arquitetos para a mesma marca, apostam em assentos amplos, acessórios integrados e composições modulares que permitem adaptar o ambiente para receber grupos maiores durante as partidas.
A seleção também reúne peças reconhecidas pelo design e pela versatilidade. O Florence Knoll Sofa e Settee, da Knoll, destaca-se pelo perfil geométrico e pela possibilidade de personalização em diversos tecidos e acabamentos, enquanto o Luva, da Herman Miller, investe em almofadas volumosas e em uma estrutura envolvente inspirada na sensação de um abraço. Já o Estola, desenvolvido pelo Estúdio Lider, utiliza sobreposições de tecidos e formas acolhedoras para criar uma atmosfera mais convidativa para os momentos de lazer.
As linhas orgânicas e a busca pelo conforto também aparecem no Amana, assinado por Nildo José e NJ+ Arquitetura para a Lider, que combina assentos amplos e uma estrutura visualmente leve, e no Biboni, da Knoll, criado pelos arquitetos Sharon Johnston e Mark Lee. Com volumes arredondados e desenho que acompanha as formas do corpo, o modelo procura equilibrar maciez e sustentação, características que têm ganhado espaço em ambientes pensados para longos períodos de permanência, como as salas que se tornam palco das torcidas durante a Copa do Mundo.