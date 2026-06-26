"Horizontes" inaugura ciclo de encontros para discutir tendências e o futuro do mercado imobiliário

A CasaCor Espírito Santo dá início à contagem regressiva para sua edição comemorativa de 30 anos com a abertura oficial da venda de ingressos. Consolidada como a maior e mais completa plataforma de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas, a mostra ocupa em 2026 o antigo Hotel Canto do Sol, na orla da Praia de Camburi, onde apresentará ao público um complexo com 37 ambientes assinados por um elenco de mais de 40 profissionais e com o envolvimento de mais de 80 empresas parceiras. Os ingressos já podem ser adquiridos de forma antecipada pelo appcasacor.com.br.





A temporada 2026 acontece de 16 de julho a 8 de setembro e traz inovações em sua estrutura, como a estreia da Garagem Náutica, ativação de grande porte voltada a conectar as principais tendências de design ao mercado náutico da capital. “Além disso, os visitantes vivenciarão a maior e mais sofisticada área gourmet já construída em todas as edições da mostra, desenhada para se transformar no ponto de encontro oficial da gastronomia e do entretenimento na Ilha”, destaca a diretora da CasaCor ES, Ligia Diniz.





Além disso, a mostra também lançou sua exposição beneficente de casacas no Shopping Vitória. Disponível de 22 de junho a 7 de julho, o projeto terá todas as peças personalizadas pelo elenco da CasaCor leiloadas e toda renda arrecadada será integralmente revertida para a Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (ACACCI) e para a ONG Vira-Lata Vira-Luxo, que atua no resgate de animais desamparados.