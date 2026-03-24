Home
>
Política
>
Gilvan da Federal vira réu no STF em ação por ofensas a general

Gilvan da Federal vira réu no STF em ação por ofensas a general

Deputado chamou comandante do Exército de "frouxo e covarde", em novembro; defesa diz que declarações de Gilvan estão protegidas pela imunidade parlamentar e pela liberdade de expressão

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de março de 2026 às 15:02

Gilvan da Federal, deputado federal
Gilvan é acusado de atacar general em duas ocasiões, no ano passado Crédito: Kayo Magalhães/Agência Câmara

A  1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu tornar o deputado federal Gilvan da Federal (PL) réu em uma ação penal que trata sobre ofensas proferidas contra o comandante do Exército, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva. O julgamento teve início em 13 de março e foi finalizado na última sexta-feira (20). 

Recomendado para você

Deputado chamou comandante do Exército de "frouxo e covarde", em novembro; defesa diz que declarações de Gilvan estão protegidas pela imunidade parlamentar e pela liberdade de expressão

Gilvan da Federal vira réu no STF em ação por ofensas a general

No novo episódio do EstúdioCast, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos, fala sobre o papel da Ales e da estabilidade política no crescimento do Estado

EstúdioCast: estabilidade política fortalece ciclo de desenvolvimento no ES

A ação movida pelo Ministério Público começou a tramitar na Justiça em 2025, com primeira audiência marcada para 7 de julho deste ano

MPES acusa vereador de chamar servidores de 'vagabundos' em Alegre

O colegiado é formado por quatro ministros. O relator do caso, Alexandre de Moraes, manifestou voto pela procedência da ação penal contra o parlamentar capixaba e foi seguido pelos demais integrantes da turma: Cármen LúciaFlávio Dino e Cristiano Zanin.

Em 16 de março, a defesa de Gilvan foi procurada para comentar o voto de Moraes para tornar o deputado réu no STF. Na ocasião, informou que as falas do deputado foram proferidas no contexto do debate político e do exercício da atividade parlamentar e estão protegidas pela imunidade parlamentar material e pela liberdade de expressão. A defesa voltou a ser procurada nesta terça-feira (24), sobre a conclusão do julgamento no Supremo. Em caso de resposta, este texto será atualizado. A íntegra da nota encaminhada no último dia 16 está disponível ao final deste texto.

Conforme o relatório assinado por Moraes, consultado pela reportagem de A Gazeta no último dia 16, Gilvan é acusado, em denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), de atacar o general em duas ocasiões distintas em novembro de 2025.

No relatório de Moraes, é destacado que, em sessão plenária de 25 de novembro do ano passado, na Câmara dos Deputados, o parlamentar chamou Paiva de "general de m..., frouxo, covarde" e afirmou que ele deveria ter vergonha de sua posição. Também é afirmado no voto do ministro que o militar foi acusado, na ocasião, de ser "cúmplice do ditador Alexandre de Moraes" e de ter medo de um "único homem".

A principal motivação para os ataques seria a postura adotada pelo general em relação ao que o parlamentar capixaba chamou de "prisões ilegais" envolvendo os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, que culminaram na invasão e vandalização das sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Em seu voto, de 29 páginas, Moraes enfatiza que a imunidade material parlamentar (Art. 53 da Constituição Federal) não é um "escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas".

O voto registrado pelo ministro ressalta que existem provas claras dos crimes de injúria, difamação e calúnia, uma vez que as falas foram públicas, gravadas e compartilhadas pelo próprio deputado em suas redes sociais.

"É evidente, nos discursos proferidos e amplamente divulgados, o propósito de constranger publicamente o general de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, em decorrência do exercício do cargo de Comandante do Exército Brasileiro", frisa Moraes.

Manifestação no contexto do debate político, diz defesa

A defesa do deputado federal Gilvan da Federal recebe com respeito o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, mas ressalta que a decisão limita-se ao recebimento da denúncia, etapa processual inicial que não representa qualquer juízo de culpa ou condenação. O caso diz respeito a manifestações proferidas no contexto do debate político e do exercício da atividade parlamentar, circunstâncias que, à luz da Constituição Federal, estão protegidas pela imunidade parlamentar material e pela liberdade de expressão no âmbito do regime democrático. 

A defesa sustenta que a denúncia apresenta interpretação descontextualizada de manifestações políticas e que, no julgamento colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ficará demonstrado que não houve imputação de fato criminoso determinado nem a prática de qualquer delito contra a honra. Por essa razão, a defesa confia que, com a análise mais aprofundada do caso pelos demais ministros, prevalecerá a correta aplicação das garantias constitucionais que asseguram a liberdade de atuação parlamentar e o livre debate político.

LEIA MAIS

MPES acusa vereador de chamar servidores de 'vagabundos' em Alegre

Ex-vice-prefeito do ES terá que devolver R$ 122 mil por morar nos EUA durante mandato

Gilmar Mendes mantém afastamento de presidente da Câmara da Serra

PF diz que Macário tentou interferir em licitação no ES para favorecer empresário

Defesa de Macário nega vazamento de informações e construção de álibis

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais