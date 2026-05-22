Colisão entre moto, carro e ônibus escolar termina em morte em Jaguaré

Uma colisão entre uma motocicleta, um carro e um ônibus escolar terminou em morte na manhã desta sexta-feira (22), na estrada que liga o Centro de Jaguaré à comunidade de Fátima, no Norte do Espírito Santo.





De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu após uma tentativa de ultrapassagem. O motorista do ônibus escolar relatou que seguia pela Rodovia Pedro José Altoé, quando o motociclista tentou ultrapassar o coletivo em uma curva. Durante a manobra, a moto colidiu de frente com um carro e na lateral do ônibus.





O condutor da moto e o homem que estava na garupa sofreram diversos ferimentos e foram encaminhados à Unidade Mista de Internação do município. Um deles não sobreviveu. Não há informações se era o piloto ou o passageiro. Foi divulgado apenas que se trata de um homem de 40 anos.





O carro e o ônibus eram ocupados apenas pelos respectivos motoristas, que não ficaram feridos. Segundo a PM, ambos realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.