“O repórter que faz a diferença é aquele que tem muito cuidado com a informação que recebe”, diz Zileide Silva

Eu não sei se, efetivamente, mudou. Acho que essa preocupação com a desinformação já é antiga. É um cuidado do jornalismo e do jornalista. Você sempre tem que ter uma dúvida quando recebe uma informação: será que essa é, efetivamente, a informação correta? Então, é preciso checar, conversar com outras pessoas. É aquilo que a gente sempre diz: você não pode ter apenas uma fonte, são necessárias várias fontes. Acho que isso é um pilar do jornalismo que não mudou.