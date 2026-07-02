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Formação

Inscreva-se agora mesmo para o 29º Curso de Residência em Jornalismo

Universitários em fase final da graduação e formados desde 2024 podem se inscrever até 13 de julho para concorrer a uma das 10 vagas do programa de imersão da Rede Gazeta

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 11:12

Ângelo Parrella

Ângelo Parrella

Publicado em 

02 jul 2026 às 11:12
Zileide Silva foi a palestrante do lançamento do 29° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta
Zileide Silva foi a palestrante do lançamento do 29° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Ângelo Parrella

Se você é universitário em fase final da graduação de comunicação, se formou na faculdade ou em cursos técnicos de Rádio e TV ou Audiovisual a partir de 2024, esta pode ser a sua chance de conhecer, de perto, o universo da comunicação e da produção de conteúdo na Rede Gazeta. Até 13 de julho, estão abertas as inscrições para quem deseja concorrer às 10 vagas do 29º Curso de Residência em Jornalismo.


O curso consiste em um programa de imersão, com duração de 3 meses, onde 10 alunos acompanham de perto a produção de notícias e de produtos de comunicação em diferentes áreas e veículos do maior grupo de comunicação do Estado. As aulas vão começar no mês de agosto e vão até o final de novembro.


Clique aqui e faça agora mesmo a sua inscrição


Durante a Residência, os alunos participam de oficinas práticas, aulas teóricas e produção de conteúdo, sendo acompanhados por repórteres e editores dos diferentes veículos da casa, como A Gazeta, TV Gazeta, Rádio CBN Vitória, g1 ES, HZ e Estúdio Gazeta.


A turma de 2026 vai mergulhar no tema “Jornalismo de confiança na era da desinformação: formando repórteres que fazem diferença em meio ao excesso de informação”, e produzir uma série de reportagens especiais para a rádio CBN Vitória, para A Gazeta, entre outros conteúdos jornalísticos.

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