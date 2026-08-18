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Em convenção

Mendonça manda Lula tirar do ar vídeos com pedidos explícitos de voto

Decisão atende parcialmente a um pedido do Novo, que acionou o TSE por propaganda eleitoral antecipada

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 17:42

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

18 ago 2026 às 17:42

O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou nesta segunda-feira, 17, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT), e o Partido dos Trabalhadores (PT) removam trechos de vídeos publicados no YouTube com pedidos explícitos de voto feitos durante a convenção estadual da sigla na Bahia, em 1º de agosto.

A decisão atende parcialmente a uma representação do partido Novo, que acionou a Justiça Eleitoral por propaganda eleitoral antecipada. Também são alvos da ação o senador Jaques Wagner (PT) e o ex-ministro da Casa Civil Rui Costa, que foram citados no discurso de Lula.

Segundo a representação, Lula discursou na convenção do PT no Parque de Exposições de Salvador e pediu votos para si e para os demais nomes do partido no Estado.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante lançamento da campanha em São Bernardo do Campo (SP)
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante lançamento da campanha em São Bernardo do Campo (SP) Ricardo Stuckert

"Quando vocês estiverem brigando e pedindo voto para vocês, pelo amor de Deus, depois de falar do Jerônimo, depois de falar do Wagner, dos deputados de vocês, lembrem-se que tem o Lula lá em São Paulo esperando um voto de vocês para poder virar presidente da República", diz uma das frases de Lula citadas na ação.

Em outro trecho, Lula disse: "Têm tanta confiança e me elegeram três vezes presidente da República. E eu estou pedindo para vocês não se cansarem de votar. Me elejam pela quarta vez para a gente poder fazer esse país definitivamente dar certo".

Lula também pediu votos para Rui Costa e Jaques Wagner, que concorrem ao Senado Federal. "Eu preciso de dois votos. Nesse galego e nesse companheiro aqui", afirmou, segundo a representação.

Em sua decisão, Mendonça afastou o argumento de que as falas estariam protegidas por terem sido proferidas em ambiente intrapartidário. Segundo o ministro, a legislação eleitoral autoriza a realização de convenções e a apresentação de candidaturas, mas não abre exceção para pedidos explícitos de voto.

O ministro citou ainda precedente do próprio TSE que classificou como propaganda antecipada expressões "semanticamente equivalentes" ao pedido direto de voto, mesmo sem o uso literal dos verbos "votar" ou "eleger".

Mendonça determinou que Lula, Jerônimo e o PT editem ou removam, em 24 horas, os vídeos publicados em seus canais no YouTube. Se a edição parcial for tecnicamente inviável, os vídeos devem ser retirados do ar integralmente. A plataforma também foi notificada a agir.

O ministro negou, porém, o pedido do Novo para remoção integral das publicações e para retirada de "qualquer conteúdo" que reproduza as falas, por considerar a medida desproporcional e genérica.

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