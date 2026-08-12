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Mãe encontrou

Jovem é preso suspeito de estuprar garota de 13 anos que estava desaparecida no ES

Publicado em

12 ago 2026 às 10:54

Um jovem de 18 anos foi preso, na manhã de terça-feira (11), suspeito de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos que estava desaparecida em Cariacica. Conforme a Polícia Militar, a corporação foi acionada pela mãe da menina, que relatou que a filha havia sumido no dia 6 de agosto.


Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).


A mulher afirmou que descobriu que a menina estava na casa do rapaz. Os policiais, então, foram até o local. 


Questionado pelos militares, o suspeito afirmou que, na última sexta-feira (7), a adolescente enviou mensagens afirmando que havia faltado à escola e perguntando se poderia ir para casa dele. O detido ainda confirmou que teve relações sexuais com a menina. 


A Polícia Civil informou que ele foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica e autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Fogo

Dois ônibus são destruídos por incêndio em Sooretama; vídeo e fotos

Publicado em 12/08/2026 às 11:43

Dois ônibus pegaram fogo na noite de terça-feira (11), quando estavam estacionados em um terreno no Córrego do Juncado, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. O incêndio assustou moradores da região, que ouviram barulhos de explosões e registraram as chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo. Ninguém ficou ferido.


Segundo a apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte, os dois veículos eram terceirizados e prestavam serviços para empresas diferentes. Um deles era utilizado no transporte de alunos da rede municipal, enquanto o outro levava trabalhadores de uma empresa agrícola.

De acordo com a subsecretária de Educação, o ônibus escolar aguardava a saída de cerca de 20 alunos que estudam no período noturno. Todos conseguiram outro meio de transporte e não foram afetados pelo incêndio. A empresa responsável pelo transporte escolar informou que vai registrar o caso.


A empresa agrícola informou que prefere não se pronunciar. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Três são presos em operação contra o tráfico de drogas em Cachoeiro

Publicado em 12/08/2026 às 11:21
Durante as buscas, pinos de cocaína, um quilo de maconha em tabletes e fracionada e um veículo foram apreendidos
Durante as buscas, pinos de cocaína, um quilo de maconha em tabletes e fracionada e um veículo foram apreendidos Polícia Militar

Dois homens e uma mulher foram presos na tarde de terça-feira (11), durante uma operação contra o tráfico de drogas em em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos pinos de cocaína, cerca de um quilo de maconha, parte em tabletes e parte já fracionada, além de um veículo.


Um dos homens presos possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele era monitorado pelo Serviço de Inteligência e foi abordado no bairro Independência.


Nos bairros Alto Amarelo e Bela Vista, os policiais localizaram drogas e materiais usados no tráfico e prenderam outro homem e uma mulher. Os três suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.


Segundo a Polícia Civil, os três foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e, após os procedimentos, encaminhados ao sistema prisional.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
"Gato"

Dois homens são presos por furto de energia elétrica em imóveis em Marataízes

Publicado em 12/08/2026 às 10:25

Dois homens, de 30 e 38 anos, foram presos em flagrante por furto de energia elétrica durante uma operação realizada na última quinta-feira (6), em imóveis na localidade de Barra de Itapemirim, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com a Polícia Científica e a EDP.


Durante a fiscalização, foram identificadas ligações clandestinas em dois imóveis vizinhos. Segundo a Polícia Civil, os desvios eram feitos antes dos medidores de energia, permitindo que a eletricidade chegasse aos imóveis sem ser registrada pelo sistema de medição. Peritos constataram a passagem de corrente elétrica pelas ligações irregulares.


As ligações clandestinas foram retiradas pela EDP, e os dois imóveis permaneceram desligados. Os responsáveis foram conduzidos à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim para prestar esclarecimentos e foram autuados em flagrante por furto de energia elétrica.


Após a autuação, os dois homens foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Civil, o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal e, além de causar prejuízos ao sistema elétrico, pode provocar acidentes e incêndios.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Trânsito

Carro mata capivara atropelada e colide com árvore na ES 490, em Itapemirim

Publicado em 12/08/2026 às 09:45
Carro mata capivara atropelada e bate em árvore em rodovia de Itapemirim
Carro mata capivara atropelada e bate em árvore em rodovia de Itapemirim Reprodução/ Marataízes Online

Um Fiat Uno atropelou e matou uma capivara na noite de terça-feira (11), na ES 490, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim ao Litoral Sul do Espírito Santo. Após atingir o animal, o motorista perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore às margens da pista.


O acidente aconteceu na localidade de Graúna, em Itapemirim. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista, de 25 anos, contou aos militares que havia saído de Marataízes e seguia para Cachoeiro de Itapemirim quando o animal atravessou a rodovia.


O motorista não ficou ferido, e o acidente provocou apenas danos materiais no veículo. Ainda de acordo com a Polícia Militar, não foi necessário realizar o teste do bafômetro. O motorista foi liberado após o atendimento da ocorrência.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Mulheres fugiram

Motorista de app roda 520 km com três passageiras e leva calote de R$ 675 no ES

Publicado em 12/08/2026 às 09:06

Um motorista de aplicativo, de 52 anos, denunciou ter levado um calote de R$ 675 após transportar três passageiras de Belo Horizonte, em Minas Gerais, até Cariacica, na Grande Vitória. Segundo o relato, ele percorreu cerca de 520 quilômetros durante a viagem, finalizada na madrugada desta quarta-feira (12).


O valor combinado pela corrida foi de R$ 1.175. Ainda de acordo com o motorista, R$ 500 foram pagos por meio de transferências via Pix, realizadas em nome de dois homens. O restante, de R$ 675, não foi pago.


Ao chegar ao bairro Alzira Ramos, em Cariacica, uma das passageiras pediu para que o motorista parasse o veículo porque precisava ir ao banheiro.


Nesse momento, segundo o motorista, três homens apareceram no local. As três mulheres e os homens fugiram a pé em direção a um matagal localizado atrás de um condomínio, sem pagar o valor restante da corrida.


O condutor registrou um boletim de ocorrência. A Polícia Civil informou que o caso segue sob apuração. De acordo com a corporação, conforme os prazos prescricionais previstos em lei, a vítima tem o direito de representar criminalmente em um período de seis meses, comparecendo ao 17º Distrito Policial de Cariacica.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
É hoje!

Feira de adoção na Serra reúne pets em busca de um lar cheio de amor

Publicado em 12/08/2026 às 07:38
Prefeitura da Serra realiza feira de adoção
Prefeitura da Serra realiza feira de adoção Crédito: Bem Estar Animal | Divulgação (PMS)

Quem está em busca de um novo companheiro de quatro patas poderá participar de uma Feira de Adoção de Animais nesta quarta-feira (12), na Serra. A ação, promovida pela Prefeitura da Serra, será realizada no Boulevard Lagoa, das 18h às 21h.


A iniciativa tem como objetivo incentivar a adoção responsável e encontrar novos lares para animais que aguardam uma família. Durante o evento, os moradores poderão conhecer os pets disponíveis e escolher um novo companheiro.


Para realizar a adoção, é necessário apresentar documento de identidade e comprovante de residência. A documentação é exigida para garantir que o processo seja feito de maneira responsável e segura.


Serviço:

Feira de Adoção Pet
Data: quarta-feira (12 de agosto)
Horário: das 18h às 21h
Local: Boulevard Lagoa, Serra
Documentos necessários: documento de identidade e comprovante de residência

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Cerco da PM

Dupla suspeita de furtar R$ 7 mil de fazenda em Brejetuba é detida em Cachoeiro

Publicado em 11/08/2026 às 18:48
Suspeitos de furtar fazenda em Brejetuba são detidos em Cachoeiro
Suspeitos de furtar fazenda em Brejetuba são detidos em Cachoeiro Polícia Militar

Dois homens, de 20 e 18 anos, suspeitos de furtar R$ 7 mil de uma fazenda em Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo, foram detidos após um cerco da Polícia Militar no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça-feira (11). Com a dupla, os militares encontraram R$ 3.436 em dinheiro e um ciclomotor com registro de furto em Anchieta.


Segundo a Polícia Militar, a vítima registrou o furto na manhã desta terça-feira, em Brejetuba. Após receberem informações de que os suspeitos estariam seguindo em direção a Cachoeiro de Itapemirim, equipes montaram um cerco no trevo do bairro BNH.


Durante a abordagem, foram recuperados R$ 3.436 em espécie, que, segundo a PM, seriam provenientes do furto ocorrido horas antes. Os militares também apreenderam uma Shineray 50Q com registro de furto em Anchieta.


Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento.

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Ônibus bate em ponto e poste e deixa dois feridos na Serra

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente

Ônibus bate em ponto e poste e deixa dois feridos na Serra

Publicado em 11/08/2026 às 18:38
Poste foi atingido por ônibus na Serra Leitor A Gazeta

Um ônibus bateu em um ponto de ônibus e um poste na Rodovia Norte Sul, na altura do bairro Santa Luzia, na Serra, na madrugada desta terça-feira (11). Duas pessoas ficaram feridas, e moradores da região ficaram sem energia durante algumas após o acidente.


Segundo a Polícia Militar, que atendeu à ocorrência, o motorista teria perdido o controle do veículo devido à chuva.


As duas pessoas feridas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde delas.


A EDP foi acionada e informou que enviou uma equipe técnica ao local para substituir o poste atingido. Por questões de segurança, o fornecimento de energia para clientes do entorno foi interrompido até a conclusão do serviço, no final da tarde. A quantidade de pessoas afetadas não foi informada.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Acidente na ES 488

Três pessoas ficam feridas em batida entre 2 carros e Kombi em Cachoeiro

Publicado em 11/08/2026 às 14:15
Acidente na ES 488 em Cachoeiro de Itapemirim
Acidente na ES 488 em Cachoeiro de Itapemirim Redes sociais

Uma mulher, a filha dela, de 3 anos, e um homem ficaram feridos em um acidente envolvendo dois carros e uma Kombi na ES 488, conhecida como Rodovia do Frade, próximo ao Posto Dantas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (11).


Segundo a Polícia Militar, um Volkswagen SpaceFox, que seguia no sentido Frade-Cachoeiro, tentou ultrapassar uma carreta, mas não conseguiu e atingiu lateralmente um Ford Fiesta, que trafegava no sentido contrário. Com o impacto, o Fiesta rodou na pista, invadiu a faixa contrária e bateu em uma Volkswagen Kombi, que pertence a uma empresa que presta serviço nas obras de pavimentação da ES 488, segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER).  


O motorista da Kombi, a mulher que estava no Fiesta e a filha dela foram socorridos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para hospitais de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde das vítimas não foi informado. 


O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) informou que o motorista da Kombi, sofreu algumas escoriações. O órgão acrescentou que tomou todas as providências necessárias e está acompanhando o caso.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Vídeo

Homem é preso após roubar 40 pulseiras de ouro avaliadas em R$ 100 mil em Colatina

Publicado em 11/08/2026 às 13:31

Um homem de 38 anos foi preso após roubar 40 pulseiras de ouro de uma joalheria no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (10). Segundo aPolícia Militar (PM), o prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 100 mil. Seis das peças foram encontradas no lixo do banheiro da casa do suspeito. As demais não foram localizadas.


De acordo com a PM, funcionários da joalheria relataram que o homem entrou armado no estabelecimento, anunciou o assalto e ordenou que eles se sentassem no chão. Em seguida, exigiu acesso às joias e fugiu levando as 40 pulseiras.


Após o crime, os policiais tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança (veja acima) e, a partir das características do suspeito, conseguiram localizá-lo em casa. Durante as buscas no imóvel, seis pulseiras foram encontradas dentro de um saco de lixo no banheiro.


Ainda segundo a corporação, o suspeito afirmou que contou com a ajuda de um comparsa e que teria entregado parte das joias a ele. A informação, no entanto, não foi confirmada pelos policiais. Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana

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