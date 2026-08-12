Jovem é preso suspeito de estuprar garota de 13 anos que estava desaparecida no ES

Um jovem de 18 anos foi preso, na manhã de terça-feira (11), suspeito de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos que estava desaparecida em Cariacica. Conforme a Polícia Militar, a corporação foi acionada pela mãe da menina, que relatou que a filha havia sumido no dia 6 de agosto.





Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).





A mulher afirmou que descobriu que a menina estava na casa do rapaz. Os policiais, então, foram até o local.





Questionado pelos militares, o suspeito afirmou que, na última sexta-feira (7), a adolescente enviou mensagens afirmando que havia faltado à escola e perguntando se poderia ir para casa dele. O detido ainda confirmou que teve relações sexuais com a menina.





A Polícia Civil informou que ele foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica e autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.