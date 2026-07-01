Homem é assassinado a facadas no meio da rua em Santa Lúcia, Vitória

Um homem foi morto a facadas no meio da Rua Constante Sodré, em Santa Lúcia, Vitória. Câmeras de segurança registraram quando o assassino segue a vítima, a aborda, joga no chão e desfere ao menos dez golpes por volta das 22h de terça-feira (30). A identidade dos envolvidos não foi divulgada.





O assassino parou a vítima, que segurava papelões, próximo ao Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes). Em frente ao local, ele esfaqueou o homem a ponto de deixar a rua ensanguentada.





A gravação mostra ainda o agressor segurando o homem de forma a não deixá-lo se defender. Logo depois, o suspeito foge. Não há informação sobre a motivação do crime.





A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.